Kæmpe fællestuderi på tv: Fuck hvor jeg har ikke lyst til det

'Ex on the Beach' mister i aften en af sine mest markante skikkelser. Se farvel-klippet her

Åååhhh nej!

En af de helt store skikkelser i dette års store realityåbenbaring 'Ex on the Beach', der vises på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay, må i aften forlade programmet, og det skaber masseflæben hos deltagerne.

For Mathias har udviklet sig til hele villaens samlingspunkt, som både har leveret Danmarks mest ublufærdig omgang tv-sex til dato og en legendarisk voksen-skældud til kæresten Caroline.

- Fuck, hvor har jeg ikke lyst til det, lyder det fra Mathias i videoen over artiklen, hvor han skal forlade programmet.

Ikke let

Det får naturligvis bedstevennen Morten til at mande sig op, spænde musklerne og forsøge at sprøjte lidt manddom ind i sin stortudende ven.

- Din fucking svans, mand. Tag dig sammen, tordner Morten, der dog hurtigt også må fælde en tåre.

Mathias må samtidig forlade sin elskede Caroline, og det er naturligvis ikke let.

- I skal også bare lade være med at være så nice, snøfter han.

Se den sørgelige video over artiklen.

Du kan læse meget mere om 'Ex on the Beach' herunder.

