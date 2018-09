Tæsk til Thomas Tog: KKK-hætte og ild på skinnerne

Had kan vise sig i mange former.

Nu også som et tog, der har et menneskeansigt, som kører rundt med ild i undervognen og en Ku Klux Klan-hætte over hovedet.

Det er dog ikke firmaet bag 'Thomas Tog', der har vist deres sande farver, men derimod den Nationale Riffelforening i USA kaldet NRA, skriver The New York Times.

NRA beskylder i et tv-inslag på deres egen kanal 'Thomas Tog' for at have et liberalt bias, noget der måske kan sammenlignes med udtrykket 'de røde lejesvende' i Danmark.

Foreningen mener, at det er forkasteligt, at der bliver tilføjet to nye kvindelige tog til ensemblet, hvoraf det ene kommer fra Kenya.

- Det er forfærdeligt. Det her er så underligt for mig. Skal jeg forstå det som, at alle togene var hvide førhen? De har jo alle sammen grå ansigter. Hvordan bringer man etnisk diversitet til et program om tog.

- Jeg mener, de var nødt til at male, hvad de mente var et afrikansk mønster på siden af Nias (Det ene nye tog, red.) motor, siger værten, Dana Loesch, i udsendelsen.

Dana Loesch er slet ikke tilfreds med de nye karakterer i Thomas Tog. Foto: NRA-TV

NRA, der i starten af 2018 talte seks millioner medlemmer, bruger utrolig mange resurser på at lave lobbyarbejde for mindre våbenkontrol. De er derfor også et fast omdrejningspunkt, hver gang der har været et skoleskyderi.

Organisationen har eksisteret siden 16. november 1871 og er en fast del af amerikansk politik. Eftersom de mener, at de traditionelle medier har et bias mod konservatisme, har de startet deres egen tv-station.

Det er her, Dana Loesch er vært, og hvor Thomas Tog har figureret i hætte og med ild i undervognen.

Forståeligt, og nok også forventeligt, er firmaet bag 'Thomas Tog', Mattel, ikke helt enige i NRA-TVs syn på børneprogrammet. Efter udsendelsen sagde de følgende.

'Vi har intet at gøre med billeder der opfordrer til had, og vi fordømmer alle billeder af vores varemærke, som bliver brugt til at videreføre et budskab, der ikke er i tråd med vores firmas værdier'.

NRA har endnu ikke vendt tilbage på amerikanske mediers henvendelser.

