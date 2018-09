Efter 'Vild med dans'-fnidder: Hun er misundelig

Søs Egelind kom i sidste uge til at røbe over for Ekstra Bladet, at det havde været en særdeles hård opstart for hendes datter Molly og hendes partner Mads Vad, da datteren kæmpede med en skade.

Nu er foden ifølge Molly helt klar igen, efter den fået noget ro fra den anstrengende dans.

- Min fod har det fremragende. Den var så træt af at danse jive, og som fysioterapeuten sagde, så var det en overbelastning, fortæller Molly Egelind til Ekstra Bladet efter fredagens program.

I 2015 var Søs Egelind selv med i 'Vild med dans', hvor hun også dannede par med Mads Vad, og ifølge Mollys blander hendes mor sig konstant, fordi hun ikke selv er med i det populære program.

- Hun er så misundelig over, at hun ikke står her på dansegulvet, så hun blander sig helt vildt meget, lyder det fra Molly Egelind.

Molly og Mads gik sikkert videre til næste uges program, hvor parret skal danse samba.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Molly fortæller om sin misundelige mor

Se klippet nedenunder, hvor Molly fortæller, hvordan programmet har hjulpet hende

