Skuffet Michelle efter tv-sex: Han kommer ret hurtigt

Kasper er svært begejstret for Michelles evner i sengen. Hun er til gengæld 'super irriteret' over hans manglende evner. Se klippet her

- Michelle, hun kan nogle små tricks jo, så hun gør det svært for mig. Og specielt fordi det er så længe ventet.

Sådan lyder vurderingen fra Kasper Klausen selv, efter han og Michelle endelig giver efter og dyrker sex foran de rullende tv-kameraer i 'Ex on the Beach'.

Kasper har tidligere deltaget i 'Paradise Hotel', hvor han blandt andet var kendt for at komme utroligt hurtigt, når han dyrker elskov. Og det har ikke ændret sig. Kort efter akten er påbegyndt udbryder Michelle Vind.

- Der var du fandeme hurtig. Hold da kæft mand, siger hun skuffet og tilføjer, da kameramanden får hende på tomandshånd.

- Han kommer ret hurtigt. Det er jeg selvfølgelig super irriteret over.

Heldigvis er det ikke værre end, at parret i dag kan kalde sig kærester, hvilket man kan læse mere om herunder.

'Ex on the Beach' kan ses mandag-torsdag på Kanal 4 og på Dplay.