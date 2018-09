Nøgendanser fyret fra endnu et tv-program

Mandag blev den norske håndboldspiller Frank Løke smidt ud af 'Vild med dans' i Norge, efter sit noget opsigtsvækkende nøgen-nummer på dansegulvet.

Og nu er der så dumpet endnu en fyreseddel ind af den yderst veltrænede og meget vovede sportsmands postkasse.

Løke skulle også havde deltaget i efterårets udgave af 'Kjendis søker kæreste', skriver norsk Se og Hør. Det skal han så ikke længere.

- Vi har givet Løke besked om, at vi også afslutter samarbejdet omkring det her program. Optagelserne var endnu ikke startet, siger Jarle Nakken, der er programredaktør hos TV2 Norge, til TV2 Norge.

Samtidig er der i de norske 'Vild med dans'-kulisser udbrudt en mindre krig om, hvem der kendte til Løkes optræden i det mindste kostume, der nogensinde er set i danseprogrammet.

Løke skriver i en sms til den norske avis VG, at hans stunt lørdag aften var planlagt, og at hans dansepartner, Tone Jacobsen, kendte til det. Hun blev dog noget chokeret over, at han rent faktisk gennemførte mankini-dansen.

Tone Jacobsen havde dog lørdag en noget anden opfattelse.

- Pludselig stod han bare der, og jeg følte, jeg blev et slags gidsel på gulvet. Men så når man til et punkt, hvor man bare må være professionel og fortsætte med det, du skal gøre, fortalte Tone Jacobsen efterfølgende til norsk TV 2.

Til det svarer Frank Løke:

- Det, der gik 'galt', var, at Tone fik for mange sympatibeskeder, og hun tog faktisk offerrollen seriøst, selvom planen var, at vi skulle blive venner igen, påstår Løke blandt andet og skriver videre til VG, at Tone Jacobsen var bange for at blive lagt for had blandt folk, hvis ikke hun tog afstand fra hans gimmick.

Norsk TV2 har flere gange hævdet, at de ikke kendte til Løkes planer, men det hænger ret skidt sammen med, at de, allerede formiddagen før han smed kludene, publicerede både en artikel og en video, hvor han fortæller, at han drømmer om at lave et nøgenchok.

Frank Løke hævder, at han fik to regler af TV2 inden lørdagens program. Han måtte ikke vise sin ædlere dele eller skade nogen i salen.

– Jeg føler mig dolket i ryggen af TV2. Udover de to ting måtte jeg gøre, som jeg ville, siger han til VG.