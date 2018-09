'Gift ved første blik' Eva afslører: Det fejler jeg

Evas dårlige helbred blev alt for meget for Carsten i 'Gift ved første blik'. Nu forklarer hun, hvad hun egentlig fejler

I onsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' trak Carsten Jensen stikket.

Hans kone gennem fem dage, 52-årige Eva Lundberg, lider af for mange sygdomme til, at han havde lyst til at fortsætte DR's kærlighedseksperiment.

53-årige Carsten drømmer nemlig om en kone, som er rask og rørig, og som han kan leve et aktivt liv med. Men de ønsker harmonerede ifølge ham dårligt med Evas sygdomme.

Var bare ærlig

Første dag på bryllupsrejsen i Bergamo, Italien, fortalte Eva nemlig Carsten om sine skavanker. Hun er diagnosticeret med knogleskørhed, astma og slidgigt.

Ingen af delene volder hende dog større problemer i hendes hverdag, slår hun fast over for Ekstra Bladet.

Hun fik konstateret astma som 22-årig. Astmaen er blevet behandlet med inhalationssprays med prednisolon - et binyrebarkhormon, som har efterladt Eva med nogle følgesygdomme.

- Jeg har fået knogleskørhed som følge af medicineringen, men det er ikke i en grad, hvor man kan se det på mig. Det giver nogle smerter, men mest på de kolde dage, forklarer hun.

Hendes knogleskørhed er i dag fuldstændig under kontrol, da hun bliver behandlet med jævnlige indsprøjtninger med d-vitamin. Denne behandling stopper Evas krop i at fortsætte udviklingen af knogleskørheden.

De skrøbelige knogler er dog ikke Evas eneste skavank. Hun har nemlig lidt slidgigt i de yderste fingerled.

- Det er småskavanker, der ikke præger min hverdag. Det er ikke noget jeg lader mig definere af, slår hun fast.

Carsten Jensen drømmer om en kone, som han kan gå caminoen med. Derfor valgte han at stoppe ægteskabet med Eva, da hun lider af knogleskørhed og slidgigt. Foto: Marianne Overaa/DR

I første omgang virkede Carsten da heller ikke specielt interesseret i Evas helbred.

- Han viste ingen interesse for mine sygdomme, da jeg fortalte ham om dem første aften over middagen. Han spurgte aldrig ind til dem, hvilket undrede mig. Jeg ville bare ikke gemme mig for ham, når jeg var nødt til at tage mine sprays eller smertestillende på turen, så jeg troede, han var okay med det hele, fortæller hun.

Derfor kom det også som et chok for Eva, at hendes usynlige sygdomme blev en 'dealbreaker' for Carsten. For hun ser ikke sig selv som syg, og han havde i starten ikke vist tegn på, at hendes helbred var et problem for ham.

Han havde tidligere talt om hans problemer med min rygning, og det at jeg ikke spiste morgenmad. Men denne morgen forsøgte jeg at spiste morgenmad med ham, så derfor følte jeg ,at nu var det pludselig mine skavanker, der generede ham, hvor det før var min rygning og at jeg ikke spiser lige så meget som ham, fortæller Eva.

Se om Carsten giver Eva og deres ægteskab en chance til i næste uge, hvor DR sender næste afsnit af 'Gift ved første blik'.

