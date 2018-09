Det så du ikke på tv: Derfor ville 'Gift ved første blik'-Carsten skilles

Carsten, der ellers var fyr og flamme på bryllupsdagen, valgte at blive skilt fra Eva i seneste afsnit af 'Gift ved første blik'

'Kærlighed gør blind; ægteskab lukker øjnene op igen'.

Klichéen, der ofte runger ud af tidligere ægtefolk efter et glas vin for meget, har vist sig at være i sand. I hvert fald for parret Carsten Jensen og Eva Lundberg i denne sæson af 'Gift ved første blik'.

Det største problem, ifølge Carsten selv, var, at 52-årige Eva havde flere skavanker.

Heriblandt slidgigt i de yderste fingerled, knøgleskørhed og astma. Det fortalte hun ham første dag på deres bryllupsrejse i Bergamo, Italien. 53-årige Carsten forklarede sine forbehold til kameraet.

- Da jeg får de her ting at vide hernede om Evas sygdom, så frustrerer det mig gevaldigt, at man kan sætte mig, der er sund og rask, sammen med en, der har så mange problemer både med astma og rygning og smertestillende og gigt, og hvad ved jeg, sagde han.

Forrådnelse

Men ægteskabet, der holdt mindre tid end en åben mælk i køleskabet, startede på usikker grund.

- Under normale omstændigheder ville jeg ikke give op efter tre dage og kan godt forstå, at nogle undrer sig. Men jeg kunne ikke se andet end forskelligheder. Eva matchede ikke mig på nogle punkter, som var vigtige for mig. Og så kunne jeg ikke mærke nogen kemi, siger Carsten til SE og HØR.

Hvis man har set de tidligere afsnit, ved man, at den første gnist til ægteskabets gravbål sprang, da Carsten skulle spise morgenmad alene. Det slog yderligere gnister, da Carsten forsøgte at have sex med Eva, og hun afviste ham.

De var begge himmelhenrykte på den store dag. Piben fik dog hurtigt en anden lyd. Foto: Marianne Overaa / DR

Man kan vist roligt sige, at ægteskabet var godt og grundigt gennemgrillet, da parret nåede dag tre. Derfor havde Eva også et enkelt spørgsmål til Carsten, da han slog op med hende.

- Er det fordi, jeg ikke vil have sex med dig?

Spørgsmålet fik ikke det store svar, men til SE og HØR satte han flere ord på det lettere penible spørgsmål.

- Jeg ønsker en kvinde, som jeg kan have et sundt sexliv med. Jeg ville gerne kramme og kysse hende i nakken, det synes jeg ikke er for meget. Men sex var kun en lille del af vores udfordringer, siger han.

Og med de ord, må man sige, at Carsten både har kremeret og bisat ægteskabet.

Den forhenværende ægtemand forklarer desuden, at hans store drøm var, at gå Caminoen (spansk pilgrimsrute red.) sammen med sin hustru. Det mener han slet ikke er ladsiggørligt med den 'syge' Eva.

Hun sluttede dog aftenens afsnit af med at sige, at hun gerne ville give ægteskabet et forsøg til, hvis Carsten sagde undskyld.

Det bliver dog spændende, om Carsten vil tages til nåde og lukkes ind i paradisets have igen.