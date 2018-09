Av av av! 'Live!' smadret af 'Vild med dans'

Andet afsnit af DR's nye fredagsunderholdning - musikkonkurrencen 'Live!' - faldt efter alt at dømme ikke i god jord hos seerne.

Det viser de nyeste officielle seertal.

Fredag 31. august fulgte 537.000 seere de to coaches Lina Rafn og Sanne Salomonsen og en række håbefulde sangere. Ugen efter var det blot 309.000 danskere, der havde tændt for DR1.

DR kæmpede i premiereafsnittet med den afstemningsapp, som seerne kan stemme med på hjemme i stuerne, men den fungerede dårligt, og blev kaldt 'en røvsyg fail' af rasende danskere.

Det førte til massive ændringer fra public service-giganten, forklarede DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, til Ekstra Bladet i sidste uge:

- Vi har lyttet til kritikken fra dem, der har brugt app'en og streamet, for det er jo der, problemet har været. Og så har vi kigget på, hvad vi selv synes ville klæde programmet, og heldigvis passede de to ting fint sammen. Vi havde nemlig en oplevelse af, at de 30 sekunder ikke var helt nok til, at man kunne nå at få et indtryk af artisten. Derfor har vi sat numrene op til at vare cirka et minut.

Lina og Sanne kan ikke tiltrække mere end lidt over 300.000 seere i bedste sendetid. Foto: Linda Johansen

Se også: DR lægger sig fladt ned efter massiv kritik: Beklageligt!

Men lige lidt hjalp det tilsyneladende. Fredag var der stadig frustrerede tv-seere, der ikke kunne få app'en til at fungere, og flere end 200.000 er altså faldet fra i forhold til ugen før.

Men det generer ikke Jan Lagermand Lundme.

- For det første lavede vi ikke ændringerne for at få højere seertal. For det andet har det med ’Live!’ aldrig været pointen at få høje seertal. Det, som vi gerne vil med ’Live!’ er at lave musikformidling på en ny måde og vise, hvor mange talenter der er i Danmark. Hvis vi var gået efter høje seertal, havde vi ikke forsøgt at skabe et program selv, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Har I ikke en interesse til at samle flest mulige danskere til at se jeres program?

- Jo, man vil selvfølgelig gerne have mange seere, men vi vidste jo også godt, at vi løb en stor risiko med det her program. Hovedformålet var at skabe et nyt sted for alt det fantastiske musik, der er ude omkring i Danmark.

- Så I er måske fint tilfredse med et seertal, der er over 200.000 lavere end ugen før?

- Det er jo helt forventeligt, at vi går ned, når der er en konkurrent på en anden kanal. Det er ikke en stor overraskelse. Det er ikke fordi, vi ikke vil have mange seere – det vil vi gerne – men formålet med 'Live!' er at prøve noget nyt, siger han og tilføjer, at han ikke ligger søvnløs på grund af seertallene.

Jan Lagermand Lundme ligger ikke søvnløs over de mindre prangende seertal. Foto: Mogens Flindt

Se også: DR tager konsekvensen efter koks: Kæmpe ændringer i 'LIVE!'-program

'Vild med dans' i topform

Det massive frafald kan naturligvis også skyldes, at TV2 tog hul på 15. sæson af seermagneten 'Vild med dans', der bliver sendt samtidig med 'Live!' - nemlig klokken 20.

Og her var anderledes flotte tal.

991.000 danskere fulgte med i nydansernes debut - en pæn fremgang i forhold til de to senere års sæsonpremierer, hvor 953.000 fulgte med i 2017 og bare 908.000 året før.

TV2-redaktøren på 'Vild med dans', Thomas Richardt Strøbech, er da også meget begejstret:

- Sådan en premiere kan vi kun være glade for. Programmet havde præcis det høje humør, vi havde håbet på, og så er det dejligt, at endnu flere har valgt at være med fra start, end det var tilfældet de seneste to år, slår han fast.

Lagermand Lundme har da også overskud nok til at ønske konkurrenten tillykke.

- Tillykke til dem. Det er da superflotte tal, medgiver han.

Se også: Her er seernes dom: Så skidt kom DR's 'LIVE!' fra start