'Badehotellet' slår rekord: Så populært er det

'Badehotellet' ruller over skærmen igen, og seertallene har aldrig været højere

Mandag aften klokken 20.00 havde sjette sæson af 'Badehotellet' premiere på TV2, og det skulle vise sig, at være et sandt seerhit.

1.589.000 seere sad nemlig klistret til skærmen, og det er det højeste antal nogensinde.

Det viser tal, som Ekstra Bladet har fået fra TV2.

I de tidligere sæsoner har Rosalinde Münster været med i serien. Hun er ikke med i den nye. Foto: Mike Kollöffel

Den nye sæson foregår seks år senere i seriens univers, som nu er 1939. Men trods den massive seerinteresse er Ekstra Bladets filmanmelder ikke spor underholdt. Han giver 'Badehotellet' tre ud af seks stjerner.

Generelt har 'Badehotellet' været et hit blandt TV2's seere, siden serien for første gang løb over skærmen 30. december 2013. Dengang så 1.524.000 seere med.

Du kan se alle premieretal nedenunder.

Premieretal for alle sæsoner af 'Badehotellet' Sæson 1: 1.524.000 seere Sæson 2: 1.339.000 seere Sæson 3: 1.354.000 seere Sæson 4: 1.495.000 seere Sæson 5: 1.582.000 seere Sæson 6: 1.589.000 seere

Seertallet for sjette sæson af 'Badehotellet' forventes at stige i de kommende dage, når seerne fra TV2 Play også bliver medregnet.

