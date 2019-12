'Badehotellet'-stjerne afslører: Sådan scorede jeg ham

Nu løfter Ulla Vejby sløret for, hvordan hun slog benene væk under sin mand

Den 35-årige skuespiller Ulla Vejby er netop blevet færdig med optagelserne til syvende sæson af TV2-serien 'Badehotellet'.

Nu står den derfor på julestemning for hende og familien den næste måneds tid. Privat er Ulla Vejby gift med Michael Lysgaard på sjette år, og sammen har de døtrene Marie på fem år og Ida på et år.

Julen i år skal fejres med Michaels forældre, og her er der en særlig juletradition, som betyder meget for skuespillerinden.

- I min svigerfamilie ser vi altid 'The Long Kiss Goodnight' med Geena Davis, og den skal ses en af juledagene, fordi det er en 90'er action-film, som foregår ved juletid. Den er fantastisk. Den ser vi altid, og faktisk scorede jeg min mand ved at fortælle ham, at jeg godt kan lide den film, afslører Ulla til Ekstra Bladet.

- Så var han bare solgt. Filmen er helt vildt corny, men den betyder også meget for os. Generelt har jeg mange traditioner om at se julefilm. Jeg kan godt finde på at lave en helt liste over, hvilke jeg skal nå, fortsætter hun.

