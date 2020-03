'Badehotellets' fremtid afgjort

TV2's serie om folk og fæ på det solbeskinnede badehotel har mandag aften afsluttet syvende sæson, og i umiddelbar forlængelse af det sjette og sidste afsnit har TV2 bekræftet, hvad de ellers ikke tidligere har villet melde klart ud; nemlig at successerien forlænges med endnu en sæson, der bliver seriens ottende af slagsen.

- Ja, vi arbejder med en fortsættelse af serien, men kan på nuværende tidspunkt ikke sige så meget mere. Andet end at vi vil springe et år frem, hvilket vil sige til sommeren 1941, fortæller forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, der står bag serien, til tv2.dk.

I den netop afsluttede sæson af 'Badehotellet', har seerne kunnet følge gæster og personale i 1940, hvor krigen lige er brudt ud. Ifølge forfatterparret kan man i den næste sæson af serien forvente et oprør, og at handlingen altså finder sted i sommeren 1941.

- Det første chok over besættelsen har fortaget sig. De forandrede forhold ser ud til at blive permanente. Mens nogen ser ud til at have affundet sig med tyskernes tilstedeværelse, ulmer der hos andre et oprør, udtaler Stig Thorboe og Hanna Lundblad til tv2.dk.

'Badehotellet': 'Rigtig godt blev det aldrig'

Gode seertal

'Badehotellet' har i syv sæsoner siden slutningen af 2013 samlet danskerne foran skærmene i et antal, de fleste konkurrenter kun kan drømme om.

I den netop afsluttede syvende sæson har seertallene de fleste uger ligget på omkring 1,5 millioner, og det gør 'Badehotellet' til den mest sete tv-serie i TV2's historie.

Amalie Dollerup er frisk på endnu en sæson. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Første afsnit, 'Ingen tysker her', der blev sendt 27. januar, havde svimlende 1.594.000 seere.

Uvished om 'Badehotellets' fremtid

Tidligere mandag var en af seriens helt store stjerner - Amalie Dollerup - der i hele seriens levetid har spillet rollen som Amanda, på banen med en udmelding om, at hun krydsede fingre for endnu en sæson - og hendes ønske er hermed gået i opfyldelse.