Bagedyst-Anne afslører: - Jeg er ikke single mere

Anne Kirstine Tirstrup havde ingen at bage Valentins-kage til. Det har hun nu

Det var en flot og kreativ kage-buket, Anne Kirstine Tirstrup lørdag aften fik kreeret i 'Den store bagedyst', der havde højtider som tema.

Den spiselige blomsterbuket var den 25-årige aarhusianers bud på en Valentins-kage. Desværre havde hun ingen at give den til.

I programmet fortalte hun, at hun altid havde været single på Valentinsdag, og kagen var derfor dedikeret til en kommende kæreste.

Sådan en har Anne Kirstine Tirstrup fundet nu, afslører hun afdæmpet overfor Ekstra Bladet.

- Jeg er ikke single mere. I sommer mødte jeg en, som jeg nu er kæreste med, så det er dejligt, siger Anne Kirstine Tirstrup.

Det var under optagelserne til den hæsblæsende kagekonkurrence, at der pludselig opstod sød musik mellem den dygtige amatørbager og hendes nye kæreste.

- Vi kendte hinanden i forvejen, men havde ikke set hinanden i et par år, og så skete det bare, mens jeg mindst ventede det, at jeg blev ekstra glad, griner hun.

Anne Kirstine Tirstrup lå med rumpen i kageskorpen, inden aftenens mesterværk. Hendes Valentins-buket sikrede hende mindst en uge mere i bageteltet. Foto: DR

Anne Kirstine Tirstrup havde i forbindelse med de krævende tv-optagelser til 'Den store bagedyst' skruet gevaldigt ned for jagten på kærligheden.

- Jeg havde ellers sagt, at jeg ikke skulle finde en lige nu. Det var kage og kun kage, det skulle handle om. Jeg havde prøvet forskellige ting for at finde en kæreste - i byen og på Tinder. Men det jeg havde jeg helt droppet og endda slået Tinder fra. Så skete det bare, siger hun glad.

I modsætning til bagedystens unge kærestepar, Caroline og Emil, er det ikke en, der har forbindelse til programmet, Anne Kirstine Tirstrup har fundet sammen med.

- Nej, det har han ikke noget at gøre med, siger hun uden at ville fortælle hverken navn eller profession på sin flamme.

- Jeg er meget privat, og det er ret nyt, så det holder vi for os selv, siger hun.

Selvom Anne Kirstine Tirstrup nu har fået en at holde Valentinsdag med, så er det ikke noget, hun har tænke sig at dyrke.

- Jeg går ikke specielt op i Valentinesdag. Det behøver ikke kun være der, man går op i kærligheden. Og så er jeg nok bare ikke pigen, der går så meget op i romantik. Det kan godt blive for sukkersødt til min smag.

Ude af bagedysten: Det var hårdt for helbredet

Når ikke Anne Kirstine Tirstrup står i køkkenet og bager, arbejder hun som sygeplejerske. Og det har krævet en fleksibel chef at få bagning og job til at gå op i en højere enhed.

- Jeg har heldigvis en chef, der har været villig til at rykke rundt på tingene, så det har kunnet lade sig gøre, at jeg kunne deltage i 'Den store bagedyst'. Men i den periode, hvor vi optog, var der kun fokus på kagebagning og arbejde. Mine nærmest forstod det godt, og det gjorde min kæreste heldigvis også.

- Søde beskeder Som så mange andre, der viser sig på tv, har Anne Kirstine Tirstrup oplevet, at hun har fået mange henvendelser på de sociale medier. - Der har da været nogle søde beskeder fra mænd, men det er ikke sådan, at jeg har væltet mig i dem, siger hun. Alle henvendelserne har holdt sig på et niveau, så det ikke har været ubehageligt. - Det har været søde beskeder, hvor de nærmest har undskyldt, hvis det har virket som om, de har stalket mig. Så det har bare været sjovt - og lidt underligt. Men det er da dejligt, at folk synes, man ser sød ud, siger hun. I starten prøvede Anne Kirstine Tirstrup at svare alle, men det er beskederne blevet for mange til, at hun kan nå.