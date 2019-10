Bagedyst-deltager i politiprogram

Jesper Hemmingsen er tilbage på tv, men ikke for at bage

Jesper Hemmingsen, som de fleste vil genkende som finalist i femte sæson af 'Den store bagedyst' i 2016, er igen at finde på skærmen.

Denne gang er det dog ikke kager, men vanvidsbilister der er i søgelyset.

Programmet, hvor man kan se Jesper Hemmingsen dele ud af sin ekspertviden hedder 'Fanget på Politiets kamera’ og sendes på Kanal 5.

Jesper arbejder til daglig som specialkonsulent hos 'Rådet for Sikker Trafik', hvilket er i den forbindelse, han nu bruges som ekspert i det nye krimiprogram, som er blevet så godt modtaget, at man allerede er i gang med endnu en sæson.

- Jeg er med for at kommentere i min egenskab af trafiksikkerhedsekspert, der ved en masse om bilisters adfærd. Det er meget trafikfagligt, og det kører rigtig godt. Vi har allerede travlt med sæson to, siger Jesper til Ekstra Bladet og tilføjer, at han nu både bliver genkendt som kage- og trafikekspert:

- For nogle er jeg jo nok stadig 'ham fra bagedysten', mens andre har set mig på skærmen i forbindelse med mit trafikarbejde - eksempelvis i 'Go' Morgen Danmark'.

Bager stadig

Selvom han har travlt med trafikarbejdet, hvor han leverer ekspertviden både til tv og radio, har han dog ikke helt slukket ovnen og bager stadig en gang imellem.

- Det kan jeg næsten ikke undgå, men de seneste par år er det blevet en del mere på hobbyplan. Det er ren hygge, og kun når jeg selv synes, det er sjovt. Det er ikke noget, jeg skal leve af, siger Jesper.

Mange af optagelserne i ’Fanget på Politiets kamera’ har aldrig før været offentliggjort, og dermed får man et unikt indblik i materiale, som tidligere har været gemt væk i politiets arkiver.

Desuden får man belyst de forskellige klip og sager fra forskellige perspektiver af færdselsbetjentene selv, jurister og eksperter som blandt andre Jesper Hemmingsen.