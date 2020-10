'Bagedyst'-romance: - Vi er først og fremmest konkurrenter

I sidste uge tog Emil Ussing, 21, og Caroline Fischer Rigelsen, 19, nok fusen på de fleste seere, da de to deltagere i 'Den store bagedyst' på DR pludselig kyssede hinanden.

Men selvom romancen spirer mellem de to unge bageentusiaster, lægger Emil Ussing dog ikke skjul på, at de først og fremmest er konkurrenter, da vært Timm Vladimir i aftenens afsnit spørger de to til deres forhold.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at det har været en klar præmis for deres forhold fra begyndelsen.

- Det er noget, vi var meget enige om. Vi meldte os først og fremmest til programmet, og så mødte vi hinanden på grund af det. Så formålet var 'Den store bagedyst' og at kunne komme så langt som muligt i det, og så var det med mig og hende jo bare en bonus, siger han.

Emil Ussing og Caroline Fischer Rigelsen ser hinanden ofte, selvom de bor langt fra hinanden. Foto: Privat

- Var det svært for jer at være nyforelskede og samtidig rivaler?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det ('bagedysten', red.) var naturlig en del af vores dagligdag, og så blev vores forhold integreret i det og tilpasset efter det. Det var 'bagedysten', der kom i første række, siger han og tilføjer:

- Og så har de andre deltagere bare været rigtig søde til at bakke os op og være en del af den lille familie, som det nærmest blev til. Der er ingen, der har været sure eller trætte af det, har vi i hvert fald ikke haft indtrykket af.

Stjæler forklædet

I aftenens afsnit kommer konkurrenceforholdet mellem de to kærester da tydeligt til udtryk, da Caroline Fischer Rigelsen ender med at løbe af med titlen som mesterbager, og dermed hapser det famøse vinder-forklæde fra sin kæreste.

Vinderen fra sidste uge bærer dog ikke nag over kærestens triumf.

Emil Ussing var glad på Caroline Fischer Rigelsens vegne, da hun løb med titlen som mesterbager i aftens afsnit. Foto: DR

- Jeg tror, at efter andet program fik jeg rigtig meget blod på tanden, og så ville jeg jo selvfølgelig gerne have forklædet igen. Men vi har bare en kæmpestor respekt for konkurrencen og for dommerne, og at hun så ender med at få det, det er bare fuldt ud fortjent. Hun havde en rød tråd gennem det hele, hvor jeg blandt andre ikke kunne følge med, fordi jeg tog nogle anderledes beslutninger, som ikke relaterede sig så meget til temaet om børn, siger Emil Ussing.

- Der var ikke en lille irritation i dig over det?

- Jo, måske lidt. Det kommer sig nok af, at jeg jo er tidligere konkurrencesvømmer og gerne vil vinde. Men hun havde fuldstændig fortjent det, og den følelse vejer helt klart tungest, siger han.

Emil Ussing fortæller, at han og Caroline Fischer Richelsen følger lørdagens afsnit i selskab med blandt andre Anne Kirstine Tirstrup og Mads Eg Andersen, som også deltager i programmet.

