'Bagedysten' ryster posen: Folk skal på glatis

Ottende sæson af 'Den store bagedyst' får premiere i løbet af efteråret.

Formatet er det samme, men efter så mange sæsoner har deltagerne efterhånden luret, hvad de bliver budt. De øver sig derfor derhjemme for at stå endnu stærkere i konkurrencen. Og det er en udfordring for holdet bag showet, medgiver programmets vært.

- Vi prøver altid at lave nogle nye konkurrencer, som de ikke har prøvet før, for de bliver bedre og bedre til at øve sig og forberede sig. De kommer jo og kan de sidste syv sæsoner, så vi prøver at ryste posen lidt, så de ikke er alt for velforberedte hele tiden, siger Timm Vladimir om den kommende sæson, som igen har Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo som dommere.

Ifølge Timm Vladimir er det en balancegang.

- Vi vil gerne have, at folk kommer i mål med det, de laver, og at der er nogle flotte kager, men man vil også gerne se, at folk er på røven nogle gange, ik'? Og det kan godt være lidt svært, for de kender formatet så godt, så de forbereder sig på en masse ting.

- Så det er faktisk lidt en udfordring for jer?

- Det er en udfordring i den forstand, at de ved, hvad der sker. Måske ikke hvornår, men de ved, at der er en croquembouche eller lignende på et tidspunkt. Så handler det måske om at finde nogle simple ting som at lave en lagkagecreme. Det er der ingen, der øver sig på længere, fordi det er så oldschool. I dag er det mousser og geléer. Så står de og tænker: 'Hvad! Skal den koge?'.

Opgaven med at gøre programmet mindre forudsigeligt er hjulpet godt på vej af dommerduoen, der går ind i deres tredje sæson.

- Det er en af de ting, jeg synes er fedt ved, at Markus og Katrine er kommet med. De har rigtig meget hænderne med nede i kagedejen, og nogle af de ting, som Markus laver til dem, det er ikke hjemme-niveau. Han kan godt lide at lave de her avantgarde ting, og de er sgu svære. Det er det også for deltagerne. De kan godt lave mousser og bunde, men når der skal laves glaskupler og alt muligt, så bliver det svært for dem, siger Timm Vladimir.

Han ved endnu ikke, hvornår programmets ottende sæson får premiere på DR1.

- Jeg er typisk den sidste, der får premieredatoen at vide, men jeg vil tro, at det bliver i slutningen af september, siger han.