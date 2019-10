Barnestjerne bryder tavsheden om voldsdom

Livet har langt fra altid været en dans på roser for 33-årige Daniel Sørensen, også kendt som Danny Kool. I sine unge dage var han et af de helt store navne blandt den danske ungdom og smeltede pigehjerter landet rundt med numre som 'Senorita' og 'Mette Hun Er Min'.

Som 18-årig valgte han dog at trække stikket og lægge sin musikkarriere på hylden fra den ene dag til den anden. Det skete, efter han i en længere periode havde modtaget dødstrusler og samtidig kæmpede med angst. Alt sammen var medvirkende til, at han ikke længere havde lyst til at stå på scenen eller give interviews til journalister.

Efter sit karrierestop gik det ned ad bakke for Daniel Sørensen.

I 2005 blev han varetægtsfængslet for sammen med sine venner at have tæsket en ung mand, der angiveligt skulle have voldtaget en af vennernes søster. En voldtægt, som det siden hen viste sig, at hun havde opdigtet.

Det resulterede i, at Daniel Sørensen blev dømt for vold og som konsekvens heraf sad i fængsel i tre uger.

Netop den dom åbner han nu for alvor op for.

Det sker i TV3-programmet 'Til middag hos...' tirsdag aften, hvor han er hovedperson og derfor har tv-kendis Anni Fønsby, skuespiller Amin Jensen og realitydeltager Olivia Salo til middag.

- Sådan er livet nogen gange. Det var jo efter Danny Kool-tiden, hvor jeg begyndte at søge lidt hen mod mine barndomsvenner i København på Nørrebro, og jeg havde bare brug for at hænge ud med folk, som ikke kendte mig for Danny Kool. Jeg hang meget ud med dem, og så endte jeg i en lidt mærkelig situation og blev dømt for vold uden rigtig at have slået nogen, siger han i programmet og fortsætter:

- Hvis du står ved siden af, så er du også medskyldig. Og det var det, det var, i situationen. Hvad kan man gøre, hvornår er man medskyldig, og hvornår er man ikke? I den periode gik jeg efter at være uskyldig. Jeg levede et liv, hvor jeg skulle finde mig selv, og så ryger jeg ind at sidde, og så finder jeg ud af, at det ikke er mig.

Danny Kool i aktion. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Daniel Sørensen tog nyheden om dommen meget hårdt på hans familie.

- Jeg kan huske, at da jeg skulle ringe til min far, der troede han ikke rigtig på det. 'Dig? Du skal da ikke ind at sidde', siger han om dommen og fortæller videre, at hans mor brød sammen i tårer, da hun hørte, at hendes søn skulle ind og sidde.´

Lærte meget af fængslet

Til Ekstra Bladet fortæller Daniel Sørensen, at det var en anelse grænseoverskridende at åbne op for sin dom i tv-programmet, da han ikke rigtig har talt om dommen i medierne før.

- Det var mærkeligt at tale om, for det er noget, jeg har lagt bag mig. Men på den anden side er det fint nok, for jeg er et andet sted i mit liv. Jeg fortæller jo også om den angst, jeg har haft i en periode, og jeg håber, at det kan være med til at give folk håb om, at man kan komme videre, selvom man står i en dårlig situation. Det er vigtigt at tale om det, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Daniel Sørensen fik de uger, han tilbragte i fængslet, ham til at tænke over, hvad han ville med sit liv.

- Det var en kæmpe omvæltning for mig at være i fængsel. Jeg gik fra frihed til ingen frihed. Jeg måtte pludselig ikke snakke med nogen, og jeg lærte virkelig at sætte pris på min frihed og min tid. Det fik mig til at indse, at nu skal jeg virkelig bruge min tid fornuftigt. For tiden er noget, man ikke kan købe eller få tilbage. Det indså jeg, da jeg var i fængsel, siger han.

Daniel Sørensen åbner op om de svære tider i 'Til middag hos...'. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Lukkede døre

Da han kom ud fra fængslet oplevede Daniel Sørensen, at det var svært for ham at få et job og ændre sit liv i den retning, han ønskede.

- Der var mange lukkede døre, for det ser ikke pænt ud, at man har en plettet straffeattest. Jeg blev dunket i hovedet med det flere steder, men jeg var heldig, at jeg havde en i mit netværk, der kunne hjælpe mig, og så kunne jeg bruge mit navn, siger han og fortsætter:

- Og så kom tankerne om iværksætteriet. Jeg prøvede at give den en skalle, og så måtte det briste eller bære. Jeg har lært, at hvis man vil opnå noget her i livet, så er det bare med at kæmpe for det. Det kan lade sig gøre, også selvom man ikke kommer fra de bedste kår, og selvom man er droppet ud af syvende klasse, siger han med et grin.

Iværksætteriet tog hurtigt fart. Indtil sidste år drev Daniel Sørensen en burgerkæde med seks-syv restauranter rundt om i landet.

Han har også solgt børnemøbler og haft et rejseselskab, et pladeselskab og et management.

For tiden har han forskellige andre projekter på tapetet, blandt andet en podcast, hvor han interviewer andre danske kunstnere om deres liv med musikken.

- Jeg har gang i en masse projekter, som jeg ikke kan fortælle alt for meget om lige nu. Men der er meget spændende på vej. Alt min tid går med det, og ellers er det min familie, der er i fokus.

Daniel Sørensen til 'Vi elsker 90'erne'. Foto: Per Lange

I dag bor Daniel Sørensen i København sammen med sin kæreste igennem 13 år og deres to små børn. Han giver stadig koncerter i ny og næ og har blandt andet en koncert planlagt i december, som næsten er udsolgt.

Du kan se 'Til middag hos...' mandag-torsdag på TV3 og Viaplay.