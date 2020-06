Beha-brødre vil slå vild rekord

I øjeblikket udspiller der sig en kamp ude i bølgen blå.

Båden Childhood1 forsøger nemlig at slå rekorden på at sejle Danmark rundt på kortest tid.

Blandt besætningsmedlemmerne er de kendte sejlerbrødre Emil og Theis Midé Erichsen, som er sønner af tv-vært og sejl-entusiast Mikkel Beha Erichsen.

Dels er de to såkaldte 'on board reporters', som skal dokumentere rekordforsøget, og samtidig giver de selv en hånd med ombord for at jagte sejren.

Den nuværende rekord lyder på tre døgn og otte timer, men den har Emil Midé Erichsen en klar forventning om, at holdet kan slå.

- Vi håber på at kunne sejle ruten på to et halvt til tre døgn. Som vejret ser ud nu, skulle vi have en god chance for at slå den gamle rekord, lyder det fra den 30-årige kendis til TV2 Sport.

Man kunne for få år siden følge Emil og Theis Midé Erichsen sejle jorden rundt sammen i programmet 'Kurs mod fjerne kyster'. Foto: Mogens Flindt / Ritzau Scanpix

Kongeligt besøg

Rekordforsøget vil blive sejlet i en båd af typen VO65. Den er bygget til at sejle det store løb Volvo Ocean Race og har sejlet jorden rundt to gange.

Foruden rekordforsøget er de to brødre snart aktuelle i programmerne 'Kurs mod danske kyster', som kommer forbi Smålandsfarvandet, det Sydfynske Øhav, Limfjorden og Læsø.

Her fik familien en gæst ombord af kongelig karat, da kronprins Frederik sejlede med på en del af ruten.

I de programmer, kronprinsen medvirker i, vil de også gå på land i det nordjyske og møde lokalbefolkningen og besøge nogle af områdets interessante steder, har TV2 tidligere oplyst.