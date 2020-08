Bekræfter vild teori

'Matrix' var ikke bare en populær science fiction-film, den dækkede også over et skjult budskab

De tre film i 'Matrix'-serien blev kæmpe blockbusters verden over, men imens biografgængere sad i deres magelige stole og åd hvert et minut af fortællingen om Neo, Trinity og de andre hovedpersoner, så havde filmene et skjult budskab til seerne.

Filmen handler om transseksualitet.

Det bekræfter Lilly Wachowski, der sammen med sin søster skrev og instruerede 'Matrix', i et interview med Netflix.

Det skriver CNN.

Begge søstre stod mange år efter filmene frem som transseksuelle, og det er netop det budskab, de forsøgte at vikle ind i historien.

- Historien handlede udelukkende om ønsket om en transformation, siger Lilly Wachowski, og tilføjer at filmen ses 'inde fra skabet', fordi resten af resten af verden ikke var klar til at høre sandheden.

Direkte adspurgt hvordan hun har det med den transseksuelle teori om filmen, lyder svaret:

- Jeg er glad for, det er kommet ud, at det var den oprindelige intention (med filmen, red.), men verden var ikke klar til det.

I 'Matrix' ser man Neo bryde med sin gamle verden og finde sit sande formål i den nye. Foto: Melinda Sue Gordon/Warner Bros/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock

Flere skjulte hentydninger

Netflix har nedfældet et par pointer efter interviewet med skaberen. De lyder blandt andet, at Neo, der blev spillet af Keanu Reeves, begynder sin transformation fra én identitet til en anden. Thomas A. Anderson er navnet, han blev givet af maskinerne, mens Neo er den identitet, han selv vælger.

Også den ikoniske scene, hvor Neo skal vælge mellem den røde eller den blå pille, passer på instruktørens beskrivelse. Her kan han vælge den røde, der viser ham sandheden, eller den blå der holder ham i uvidenhed.

'Det er en vej til at se verden, som den er og de systemer, der er bygget til at definere og kontrollere hans identitet', lyder det i Netflix' gennemgang, hvor pillen også ses som en metafor for hormonbehandling.

Lilly Wachowski fortæller, at hun ofte bliver mødt af transseksuelle mennesker, der fortæller hende, hvor meget filmen har betydet for dem.

Der er en fjerde film på vej. Læs meget mere om den her:

