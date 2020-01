Bemærkede du detaljen? Her har du set hende før

Fredag aften indtog 15-årige Mathilde Caffrey fra Aalestrup 'X Factor'-studiet i Aarhus og aflagde audition foran de tre dommere, Ankerstjerne, Oh Land og Blachman.

Hendes sangstemme gik rent ind hos alle tre, der valgte at give hende et stort ja videre i programmet.

Men den opmærksomme seer vil nok have bemærket, at Mathilde Caffrey virkede bekendt.

Mathilde imponerede dommerne under sin audition. Foto: TV2

Det er nemlig ikke første gang, hun figurerer på seernes skærm. Mathilde Caffrey har tidligere prøvet lykken i et af TV2's underholdningsprogrammer.

I 2017 var hun med i 'Voice Junior' på TV2, hvor hun blandt andre optrådte foran Oh Land, som dengang var dommer på programmet. Her nåede hun til battle-programmerne.

Her ses Mathilde i 'Voice Junior'. Foto: TV2

- Jeg var med i 'Voice Junior' i 2017. Så det der med at stå på en scene og skulle levere noget har jeg prøvet før, siger hun til Ekstra Bladet, da vi taler med hende forud for fredagens udgave af 'X Factor'.

Oplevelsen i 'X Factor' var dog meget anderledes, end hvad hun før har prøvet i 'Voice Junior'.

- Det var meget mere intimt i 'X Factor'. For der er tre dommere, man har øjenkontakt med, mens man optræder. I 'Voice Junior' står man med ryggen til, så der er lidt mere distance. Jeg kunne bedre forholde mig til den måde, det foregik på her i 'X Factor'.

Mathilde har længe drømt om at være en del af 'X Factor'. Foto: TV2

For Mathilde Caffrey har det da også længe været en stor drøm at være med i 'X Factor'.

- Jeg har jo siddet og set 'X Factor', siden jeg var fem år, og jeg har bare ventet på, at jeg kunne få lov til at komme med. Så det er bare en drøm, der går i opfyldelse, og jeg er rigtig glad for, at jeg fik mulighed for at komme videre, og at dommerne kunne lide det, jeg kom med.

