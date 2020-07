Bendtner tog en svær beslutning om sønnen

Det er ikke kun Nicklas Bendtners arbejdsliv, der er sat på standby, det samme gælder samværet med sønnen, Nicholas. Det fortæller han i Dplay-serien 'Bendtner & Philine'.

Sønnen har han sammen med ekskæresten Caroline Fleming.

Normalt ser han sønnen hver anden weekend, men det er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. Nicklas Bendtner fortæller, at han ikke har set meget til sin søn grundet coronakrisen.

Men det er hans egen beslutning. Han valgte nemlig, at sønnen Nicholas skulle blive hos ekskæresten Caroline Fleming af frygt for smitte.

Se også: Bendtner indgår ny aftale med eksen

- Jeg savner ham meget, men heldigvis har jeg ham forhåbentlig resten af livet. Det handler om at passe på andre i denne her tid, det handler ikke om ens egne lyster, siger Nicklas Bendtner og tilføjer:

- Det er ikke rart, det er meget frustrerende, og jeg savner ham helt sindssygt.

Selvom han var med til at træffe beslutningen, var det ikke en nem beslutning for fodboldspilleren.

Se også: Uenige om børn

Han håber dog på, at Nicholas kan være hos ham i en længere periode, når pandemien er overstået.

- Jeg glæder mig helt sindssygt til at se ham, for jeg savner ham rigtig meget. Jeg savner samværet, vi var begyndt at bygge op. Den faste rutine, hvor man gik med savnet, men vidste, at man fik ham i weekenden, siger Nicklas Bendtner.

Nicklas Bendtner er i skrivende stund bosat i Danmark, i en 500 kvadratmeter stor ejendom i Hørsholm.

Du kan se videoen øverst i artiklen og 'Bendtner & Philine' på Dplay.