Beskyldt for snyd: Nu reagerer Blachman

Thomas Blachmans sangvalg til Mathilde Caffey fik seere til at undre sig over, hvorvidt han havde brudt reglerne

Det skabte undren på både Twitter og i Ekstra Bladets livedækning under ’X Factor’, da Mathilde Caffey indtog scenen og fremførte et mashup af Eurythmics-klassikeren ’Sweet dreams (are made of this)’ og The White Stripes-nummeret ’Seven nation army’.

Se også: I tårer efter exit: Et selvmål, Blachman

Førstnævnte blev udgivet i 1983 og passede derfor perfekt ind i temaet, der var ’80’erne’. Det gjorde ’Seven nation army’ umiddelbart ikke, da nummeret blev udgivet i 2003.

Det fik Ankerstjerne til at snakke om ’særlige privilegier’ for Thomas Blachman, der åbenbart må bøje reglerne, som han lyster.

Nej nej, den går ikke Ankerstjerne. Blachman afviser at have bøjet reglerne for meget. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men efter programmet ville Blachman ikke høre tale om, at han skulle have snydt.

- Det er godkendt af produktionen. Jeg pusher tingene til kanten, hvis jeg synes, der mangler et vers i det nummer, der starter i 80’erne med Annie Lennox, der er verdens bedste sangerinde, og slutter med hendes nummer. Der manglede lige et vers med noget energi, og det får du så puttet ind, fordi der har siddet en Jack White og skrevet et nyt nummer over de samme akkorder, lød forsvarstalen fra Thomas Blachman.

- Ankerstjerne kalder det særlige privilegier?

- Nej, men det er et skud fra hoften. Det har ikke en skid med det at gøre. Så længe det er godkendt af produktionen. Han kunne have gjort det samme. Det hedder kreativitet, sagde Thomas Blachman.

Mathilde Caffey på scenen fredag aften i 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Må bøje reglerne

Da Ekstra Bladet fangede Ankerstjerne efter programmet, gentog han sin pointe, men understregede, at det ikke var noget, han kom til at ligge søvnløs over.

- Det var en stikpille og ikke noget, jeg tog særligt alvorligt. Jeg syntes bare, det var interessant. Sådan må det vel være at være 'the grand old man', så må man bøje reglerne en lillebitte smule, lød det fra Ankerstjerne, der fortsatte:

- Jeg synes også, at ’Seven nation army’ er en banger, men så vidt jeg husker, er den ikke fra 80’erne. Men det kan være, hvis jeg bliver hængende i 25 sæsoner, eller hvor mange han nu har lavet, at jeg en dag må bestemme på den måde, sagde han med et glimt i øjet.

Se også: 'X Factor'-Sarahs forvandling til far: - Der vil altid være røvhuller

TV2: Ikke snyd

Det kontroversielle mashup er da heller ikke noget, der kommer til at få et efterspil, lød det i en kommentar til Ekstra Bladet fra TV2.

- Det er produktionen, der godkender sangvalgene. Opgaven her var 80’erne, og hvordan det bliver fortolket er op til dommene. Så længe der indgår en 80’er-sang, udtalte Dorte Borregaard, underholdningsredaktør på TV2.