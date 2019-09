Biljagt med 190 km/t. på dansk motorvej

I aften er der endnu flere vanvittige og livsfarlige optagelser fra de danske veje, når tredje afsnit af 'Fanget på politiets kamera' ruller over skærmen.

I aftenens afsnit møder vi blandt andet en bilist, der kører kører omkring 200 kilometer i timen på en motorvejsstrækning, hvor man må køre 120.

Det får politiet til at eftersætte bilisten, som dog ikke har i sinde at stoppe, og derfor leder politiet ud på en biljagt i høj hastighed. På et tidspunkt går jagten forbi et vejarbejde på motorvejen, hvilket sænker farten en lille smule.

- Han skal ned og køre 80 som der står, men han kommer kun ned og køre 120. Men han bremser dog ned, konstaterer politiassistent Christian Berthelsen, der fortæller om oplevelsen i aftenens afsnit, som du kan se på Kanal 5 klokken 20.

