Biografer advarer mod dette trick: Vi politianmelder det selvfølgelig

Nordisk Film Biografer og deres gæster bliver igen og igen udsat for svindelforsøg

Biografbilletter for småpenge og popcorn til foræringspris. Nordisk Film Biografer bliver igen og igen plaget af fupmagere, der forsøger et franarre biografgængerne penge og kontooplysninger ved at tilbyde en tur i biffen til næsten ingen penge. Og nu er den gal igen.

Når man ringer op til biografernes servicetelefon for at bestille billet, bliver man mødt af en besked, der advarer om det nyeste forsøg på at snyde.

'Vi er opmærksomme på, at der for tiden bliver sendt sms'er ud med med tilbud om billige popcorn og sodavand. Dette er ikke sms'er vi har sendt', siger den automatiske besked.

Vibeke Wolfsberg, der er kommerciel direktør i Nordisk Film Biografer, fortæller, at problemet med de falske mails og sms'er næsten er permanent.

- Det er desværre helt normalt. Vi har efterhånden været udsat for en del af den slags, hvor nogen prøvet er lokke penge eller data fra folk. Derfor advarer vi på denne måde. Og så politianmelder vi det selvfølgelig, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Vibeke Wolfsberg foregår forsøgene på snyd på flere forskellige måder.

- En af dem har været, at man kunne købe to biografbilletter til ni kroner. Det er jo ret urealistisk, siger hun og opfordrer til, at folk bruger deres sunde fornuft og i øvrigt tjekker godt og grundigt, hvem der er afsender på sådan en besked.

Den kommercielle direktør fortæller, at Nordisk Films Biografer vil blive ved med at politianmelde sagerne, selvom politiet ofte har svært ved at stille noget op mod bagmændene.

- Politiet ser selvfølgelig på sagerne, men enten er det ikke sporbart, hvorfra de sms'er og mails kommer, eller også er de sendt fra den anden siden af jorden, siger hun.

Nordisk Film Biografer råder over biografsale 22 steder i Danmark.