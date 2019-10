Bitter: - Det er noget pis!

'Den store bagedyst' mistede her til aften en af sine mest farverige deltagere, da 37-årige Rasmus Trangbæk blev bedt om at pakke sammen og forlade programmet.

Temaet var tysk, men det lykkedes ham ikke at overbevise dommerne, Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo, med en kage, der lignede en ridderborg i den hemmelige udfordring. Her lød kritikken, at kagen var for grov i udtrykket og ganske enkelt ikke pæn nok.

Den hurtige exit ærgrer Rasmus Trangbæk.

- Det er noget pis. Jeg synes, at det gik nogenlunde i starten, men jeg havde ikke tænkt mig om, da jeg valgte at lave min strudel på den måde, jeg gjorde. Jeg tog dumme beslutninger, som jeg ikke tog derhjemme, og som ikke gik, som de skulle, siger han.

Rasmus Trangbæk røg ud som nummer to i programmet. Foto: DR

Han mener, at den hemmelige udfordring gik 'meget fornuftigt' og fremhæver også selv sit værk i mesterværk-udfordringen.

- Mesterværket viser mit barnlige sind. Mange af de andres kager var finpudsede. Min var lidt mere grov med en drage ved siden af. Jeg prøvede nogen ting af, som ikke gik. Det var nogen dumme beslutninger. Jeg skulle have holdt det helt simpelt, men det kan jeg ikke. Der skal være noget, der stikker ud. Det er ikke den måde, jeg gør det på, siger Rasmus Trangbæk.

Det har man også kunnet se tidligere. Allerede i første afsnit af bageprogrammet var han iført en t-shirt med Nik fra popgruppen Nik og Jay og lavede en kagemand i vaskeægte Nik og Jay-stil med røg, disco-lys, pels, rockstar-briller og alt hvad det ellers indebærer.

Rasmus Trangbæk, der i øvrigt har en tvillingebror, som deltog i TV2-programmet 'Korpset', mener, at han har bidraget med noget særligt til programmet trods det hurtige farvel.

- Jeg bidrog med sjov og spas, og jeg fik lavet lidt mere et show i forhold til præsentationen af kager. Jeg kørte den helt ud i tema, hvilket man jo også så med min Pikachu og Nik og Jay-kage. Jeg synes, det er sjovt at køre den helt ud, og den der platte humor kommer til at mangle i programmet nu, mener han og tilføjer.

- Jeg er mega ærgerlig. Jeg er en vindertype, og når jeg går ind i det, så går jeg ind i det for at vinde uanset niveau. Jeg er pissehamrende ærgerlig over, at jeg ikke er med mere. Det er jeg så bitter over. Jeg kan godt selv se, at jeg var den dårligste den dag. Det var ikke overraskende. Men jeg havde et håb om, at jeg kunne blive, og jeg er sur på mig selv over, at jeg traf dårlige beslutninger.

Rasmus Trangbæk har det med at føre sine idéer helt ud i livet. Foto: DR

Rasmus Trangbæk beskriver 'Den store bagedyst', som en af de fedeste ting, han nogensinde har prøvet, og han understreger, at han ville gøre det igen uden tøven. Kærligheden til kager har da også holdt ved efterfølgende.

- Jeg er begyndt at bage en hel del mere. Jeg bagte ikke i en uge efter, jeg var røget ud, men så begyndte jeg at bage igen. Jeg har jo aldrig rigtig bagt før, men jeg synes, det er mega sjovt at få ungerne ud i køkkenet. Det er mega fedt, og jeg kan også mærke, at jeg er blevet meget bedre.

- Efter første program var der et par, der spurgte, om jeg ville bage deres bryllupskage som Nik og Jay. Det er her engang i januar. Det er mega sjovt, og det har jeg sagt ja til. Det er superskægt at bage til sig selv og andre. Det der med at bage kager til børnefødselsdage ville passe mig perfekt. Jeg er jo så barnlig af sind, slutter han.