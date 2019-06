Bjerrehuus i 'Vild med dans'

For 11 år siden prøvede hans far at charmere dommere og seere i 'Vild med dans' - dog uden det store held. Han røg nemlig ud i første runde.

Nu er Oscar Bjerrehuus, som er søn af modellen og tv-personligheden Oliver Bjerrehuus, klar til at vise, hvad han kan på et dansegulv.

Han har nemlig sagt ja til at være med, når den nye sæson af det populære underholdningsprogram har premiere til efteråret.

- I starten vidste jeg ikke rigtig, om jeg skulle gøre det, for det der med at danse er lidt grænseoverskridende. Men så tænkte jeg 'hvorfor ikke, så er det jo heller ikke værre'. Så det kaster jeg mig ud i, og jeg tænker, det bliver sjovt, siger Oscar Bjerrehuus.

Studenterhue

Tirsdag fik han studenterhue på, og forude venter en sommer, hvor han skal en tur på Roskilde Festival, være sammen med vennerne og nyde, at tre års hårdt slid er overstået. Men der skal også trænes lidt.

- Jeg prøver at holde mig lidt i form og ikke køre mig selv alt for langt ud hen over sommeren. Jeg må feste med omhu, siger Oscar Bjerrehuus og griner.

- Jeg har jo hørt, at det er hårdt at være med i 'Vild med dans'. Det kræver noget disciplin, siger han.

Sideløbende med sine studier arbejder Oscar Bjerrehuus som model og dj, og de to job kan måske give ham en fordel i "Vild med dans".

- Jeg er jo vant til som model, at jeg skal have forskellige kostumer på, og jeg tror da bestemt, at mit job som dj har givet mig noget rytme i kroppen, siger han.

Ingen erfaring

Til gengæld har han ikke så meget træning på dansegulvet.

- Jeg har aldrig prøvet at danse rigtigt eller professionelt, kun i byen, og det er ikke noget, jeg gør så tit, fortæller han.

Han håber dog, at han kommer til at klare sig bedre i 'Vild med dans' end sin far.

- Vi har joket lidt med det, men det er ikke noget, vi har talt så meget om. Han kan måske komme med nogle gode råd til, hvad man ikke skal gøre, så jeg kan komme længere i programmet end ham, siger Oscar Bjerrehuus og griner.

Noget af det, han glæder sig mest til, er at finde ud af, hvem han skal danse med. Og så glæder han sig til, at danskerne skal lære ham bedre at kende.

Mere voksen end Bjerrehuus

Sidste efterår medvirkede Oscar Bjerrehuus i dokumentaren 'Mere voksen end Bjerrehuus', og han har oplevet, hvordan der pludselig var meget opmærksomhed omkring ham.

- Jeg synes, jeg er ret god til at tackle det og ikke lade det stige mig til hovedet. Min far har lært mig meget om, hvordan man navigerer i branchen og sørger for at være sig selv, siger 18-årige Oscar Bjerrehuus, der med al sandsynlighed kommer til at være en af de yngste i årets 'Vild med dans'.

- Det giver måske lidt mere opmærksomhed, men jeg skal nok vise, at jeg kan noget, siger han.

'Vild med dans' har premiere til efteråret på TV2.