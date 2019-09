Bjørn fra DR-programmet 'En stille forsvinden' er død

Blot en uge efter mange danskere fulgte Bjørn Jacobsens kamp mod Alzheimers i programmet 'En stille forsvinden' på DR1, fik han fred. Det skriver DR på deres hjemmeside.

Bjørn døde søndag aften omgivet af sin familie. Han blev for flere dage siden ramt af lungebetændelse, og det var mere, end hans svækkede krop kunne klare, oplyses det.

Bjørns kone gennem 24 år, Julie Rubow, fortalte for et par uger siden, at hans tilstand var så skrøbelig, at kroppen formentlig ikke ville kunne holde til at blive ramt af sygdom.

Den tidligere bankdirektør Bjørn Jacobsen, hans hustru og familiens tre sønner - Mads, Simon og Sebastian - blev fulgt gennem fem år af DR-journalist Per Wennick og fotograf Lars Schou.

Resultatet blev tre timers hudløst ærlig dokumentarfilm, hvor man følger Bjørn og familiens kamp mod sygdommen og alle følgevirkningerne.

Alt for tidligt

På Facebook mindes Julie Rubow sin mand. Hun skriver blandt andet:

'Nu er der ikke flere kampe at kæmpe for Bjørn, og vi ønsker, hans sjæl får fred ved glæden over alt, hvad han har udrettet i livet, på trods af hans alt for tidlige død.'

En god ven

Journalisten bag programserien, Per Wennick, takker Bjørn og hans familie for at have været med til at give et åbent og ærligt indblik i, hvordan det kan se ud, når sygdommen rammer.

– Bjørn og hans familie gav seerne et åbent, ærligt og uvurderligt indblik i alt det, man skal forholde sig til i en familie, når sundhedssystemet svigter - og når døden bliver en daglig følgesvend, siger Per Wennick til DR og fortsætter:

- Nu er Bjørn død. Det skærer mig i hjertet. For Bjørn blev en god ven - med varme, humor, eftertænksomhed og livsvilje. Men jeg er på sin vis også lettet. Nu er hans lidelser forbi. Mine tanker går til hans dejlige familie. Æret være Bjørns minde.

Programmerne om Bjørn og hans familie kan ses på dr.dk/tv.