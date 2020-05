Blachman: Det er hårdt

Thomas Blachman er glad for at være tilbage i 'X Factor' efter en lang pause, som på flere punkter har været hård for den garvede dommer

Fredag aften var 'X Factor' tilbage live fra studierne i Brøndby.

Det betød også, at både deltagere og dommere var samlet for første gang i meget lang tid efter en pause grundet coronavirus.

Netop at være tilbage på arbejde skabte stor glæde hos dommer Thomas Blachman, der efter fredagens semifinale kunne glæde sig over, at han har alle sine tre deltagere med i finalen, der løber af stablen næste weekend.

- Det var så fint. Far er tilbage på arbejde. I hvor mange hjem glæder man sig ikke til, at far skrider på arbejde igen. Det er i sig selv det hele værd. Det er en crazy tid for os allesammen, sagde han med et smil.

Blachman understregede dog samtidig, at han har fået det bedste ud af en svær situation, hvor han og familien den seneste tid har været isoleret grundet coronavirus.

Færdig i 'X Factor'

- Dog vil jeg mene, at den kunstneriske profession altid har været en pionertilstand for resten af samfundet. Hvad gør man, når man er ladt til sig selv uden at gå til grunde i meningsløshed. For man sætter sig ned, og så får man en idé, og så arbejder man videre på den. Så der har jeg ikke kunnet se den store forskel, sagde han og fortsatte:

- Men jeg synes, det er hårdt at iagttage ens børn i otte timers hjemmeskole for så at lave lektier på den samme computer i fire timer og så Skype med deres venner i fire timer. At gå glip af Roskilde Festival, interrail. Det er hårdt for de unge og ældre. Det er den hårdeste post. Det har ikke været synd for mig. Jeg er blevet far igen. Jeg må være ærlig. Det har været o.k., sagde han videre.

Thomas Blachman nyder at være tilbage ved dommerbordet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Fin nødløsning

Alligevel er Blachman glad for, at han nu er tilbage på arbejde i forbindelse med 'X Factor'.

- Jeg er sindssygt glad for at være tilbage, især så de unge mennesker kan få denne her oplevelse. Det er jeg enormt glad for, lød det fra Blachman.

Han bød samtidig TV2's løsning med at holde finalen over to dage - fredag og lørdag i næste uge - velkommen.

- Det er så fint med en nødløsning. Jeg synes, det er fint, at man ikke forsøger at lave mere underholdning, mens folk ligger i respirator en masse. Nu åbner vi langsomt op, og vi kan begynde på det her igen. Det er smagfuldt, sagde han.

Blachman har som den eneste dommer alle sine tre deltagere med i finalen, og det glæder ham.

- Det føles som en gentagelse. For det har bare været show, show, show. Videre. Tre, tre, tre. Jeg har stor glæde ved det. De er i tre genrer, og de overlapper ikke hinanden, sagde han med et smil.

- Er årets vinder blandt dine finalister?

- Det er der ingen, der ved. Det spekulerer jeg ikke i, grinede han.

Du kan se 'X Factor'-finalen fredag og lørdag i næste uge på TV2 klokken 20.