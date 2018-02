Blachman i tårer over Alberte: Derfor forlod hun 'X Factor'

- Det er det her, jeg har ventet på i 10 år.

Thomas Blachman var i tårer fredag aften, da hans sammensatte pigegruppe med Alberte, Josefine, Ida og Olivia blev ramt af en regulær bombe. Alberte, der er en af Blachmans favoritter, smed den og meldte ud, at hun ikke ønskede at deltage i programmet alligevel.

Se også: Så du X Factor? Denne detalje har du nok misset

Hun takkede derfor af og forlod Schackenborg Slot, hvor optagelserne fandt sted. Til Thomas Blachmans store fortrydelse.

- Som jeg siger i programmet, så følte jeg ikke for det. Jeg følte ikke, det var mig, og jeg kunne ikke se mig selv i det, jeg var sat ind i, fortæller Alberte Holse, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den følelse, men jeg følte ikke, at vi havde den samme musikalske vision. At vi på en eller anden måde ikke var klar over, hvor vi skulle ende henne. Det blev for uklart for mig. Jeg ville ikke risikere at ende i noget, hvor jeg skulle gå på kompromis med mig selv, uddyber hun.

Siger farvel i aften, men: Gulddreng kan vende tilbage

Intet pigefnidder

Alberte Holse understreger, at beslutningen ikke blev truffet ud fra interne problemer i pigegruppen. De fire sangerinder havde nemlig slet ikke nået at lære hinanden ordentligt at kende.

- Vi blev sat i gruppe sammen søndag, og allerede torsdag skulle vi stå på Schackenborg, så vi havde ikke haft meget tid til at lære hinanden at kende, når vi bor forskellige steder i landet. Vi havde ikke noget forhold til hinanden andet end, at vi klingede fint musikalsk med vores stemmer. Det havde intet personligt med dem at gøre, understreger Alberte Holse.

Hun fortæller, at hun indledningsvis takkede ja til at blive en del af gruppen, fordi hun ville give det en chance og se, hvad Blachman ville kunne få ud af hende som medlem af en gruppe.

Det fik han vel ikke meget mulighed for?

- Nej, det fik han ikke. Vi havde selv øvet dagen inden bootcamp, og der skal bare være en connection. Hvis jeg skulle arbejde sammen med tre piger, skulle jeg også føle, at det klingede. Så man kan spekulere i, om jeg gav det nok tid, men omvendt. Skulle jeg i stedet være droppet ud i tredje liveshow? Det ville heller ikke være fair, siger hun.

Se også: Sanne fortryder ikke: Ikke et sekund i tvivl

Blachman græd og sagde, at I var det, han havde drømt om i 10 år. Overvejede du dér, om det var den rigtige beslutning?

- Jamen, det har jeg gjort mange gange. Men når jeg tvivler, så skal det ikke være. Det er også mest fair over for de andre piger. Selvfølgelig var det vildt, at han blev så rørt, og jeg fik da også lidt dårlig samvittighed. Jeg ved jo ikke, om det var kommet til at fungere pisse godt, siger Alberte Holse, der dog ikke har fortrudt beslutningen.

- Nej, det har jeg ikke. Det var det rigtige valg, understreger hun.