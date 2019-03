Blachman i vildt angreb: - Det skriger til himlen

- I (Oh Land og Ankerstjerne, red.) har svigtet. Det er jeres skyld, at de to står her, fordi I ikke har leveret. I (deltagerne, red.) er blevet misforstået af jeres forældre.

Sådan lød det bestemt fra en frustreret Thomas Blachman i fredagens 'X Factor'-liveshow, hvor han stod med den afgørende stemme i farezonen og valgte at sige farvel til Patrick Smith frem for pigegruppen Echo.

Men i samme øjeblik sendte han flere svinere i retning af sine to meddommere, Oh Land og Lars Ankerstjerne, som han mener har fejlet, fordi de hverken har formået at forløse Patrick Smith eller pigegruppen Echo.

- Jeg har lyst til at smide jer alle sammen ud. Inklusive jer to, lød det fra Blachman rettet mod Oh Land og Ankerstjerne.

- I har virkelig lavet dårligt arbejde. Det har I virkelig. I er ikke nået ind til essensen af det, lød det videre fra Blachman til sine meddommere.

Fungerede ikke

Da Ekstra Bladet mødte Thomas Blachman umiddelbart efter fredagens liveshow, var han stadig frustreret over de to dommeres præstation.

Især Ankerstjernes samarbejde (eller mangel på samme) med Patrick Smith fik et par hårde ord med på vejen.

- Jeg havde muligheden for at stemme ham (Patrick Smith, red.) hjem i første show. Det gjorde jeg ikke. Nu har de prøvet og prøvet og prøvet. De første otte takter af hans egen sang i aften gjorde det hele. Det vidner også om, at nu skal han ud af det her og ud og lave sine ting, for det der samarbejde fungerede slet ikke. Ganske enkelt, lød det fra en frustreret Blachman.

Fredag aften blev sidste stop for Patrick Smith. Foto: Mogens Flindt

Tænker på sig selv

Ifølge den garvede dommer har hans to meddommere ikke levet op til deres ansvar, og de har i hans optik tænkt for meget på dem selv frem for deres deltagere.

- Der skal være et højt niveau i det her program. Og der er sket en eller anden form for misorientering, lød det fra Blachman, der ligeledes understregede, at de to meddommeres arbejde med deres deltagere 'skriger til himlen':

- Det er derfor, jeg taler om børneopdragelse. De (Oh Land og Ankerstjerne, red.) må starte med at se det i øjenhøjde. At de ikke er nogen autoritet, men at det er en kunstner, de står med. De skal se dem, levere og de skal servicere, i stedet for at se sig selv først og tænke: 'Jeg er mig, der bestemmer over dig. Nu skal du levere, sådan så jeg bliver fed'. Man caster ikke selv sine børn. Man er ikke herre over det, der kommer ud. Man tager, hvad man får. Og så får man det til at blive et frit menneske, lød det fra Blanchman.

Blachman mener ikke, at hans to meddommere har levet op til deres ansvar. Foto: Mogens Flindt

- Var Patrick kommet længere, hvis han havde været i din fold?

- Det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg ville se ham. For jeg ser mennesker, sagde Blachman og fortsatte:

- Man kan ikke sætte en finger på det, jeg har gjort, lød det fra den selvsikre dommer, inden han forlod pressemødet.