Blachman indrømmer kæmpe fejl

Blachman indrømmer nu, at han valgte den forkerte sang til sin solist Mathilde Caffey, der blev reddet på et hængende hår

Fredag aften endte Blachmans solist Mathilde Caffey noget overraskende i farezonen sammen med Oh Lands solist Nicklas.

- Det er uværdigt og fuldstændig sindssygt, sagde Blachman om, at Mathilde stod i farezonen.

Mathilde endte dog i sidste ende med at trække det længste strå, og hun kunne således ånde lettet op, da Ankerstjerne valgte at sende hende videre og dermed redde hendes liv i konkurrencen.

Umiddelbart efter afgørelsen indrømmede Blachman dog, at han havde lavet en stor fejl, og at det var hans skyld, at Mathilde næsten røg ud af programmet.

Han mente nemlig ikke, at han havde valgt den rigtige sang til Mathilde. Under liveshowet sang hun sangen 'Boring People' af L Devine.

- Jeg så det med det samme. Det er jo det, der sker, for fanden. Det er jo en dynamisk proces, hvor det pludselig er for sent at skifte sang, for nu er orkesteret instrueret, og det hele kører, sagde Blachman umiddelbart efter liveshowet.

- Men det er 100 procent min fejl. Det er det, jeg har lagt en ære i i så mange år, men på trods af det, kan det lade sig gøre at vælge en forkert sang. Ikke at det er en dårlig sang. Det er en super fed sang, men igen ..., lød det videre fra Blachman.

Mathilde Caffey var rørt efter afgørelsen. Foto: Aleksander Klug

Den rutinerede dommer var heller ikke helt tilfreds med det replay af Mathilde Caffeys optræden, som produktionen valgte at bringe i resuméet af deltagerne i fredagens 'X Factor'.

- Det lille fucking replay, man laver, som folk stemmer til - det var ikke ligeså interessant som verset. Jeg kan ikke gå ud i produktionsrummet og sige, hvad de skal vise. Det har jeg ikke indflydelse på, sagde Blachman.

Blachman sammen med sin solist Mathilde Caffey. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Han havde dog kun rosende ord til overs for sin unge solist Mathilde.

- Men jeg er enormt imponeret over, at et ungt menneske kommer tilbage som en bokser og giver den en over nakken. Sådan er hun virkelig som menneske. Hun har virkelig påtaget sig det, de voksne ikke kan.

- Er du bange for, at hun har mistet tilliden til dig, spurgte en repræsentant fra den fremmødte presse.

- Er du sindssyg? Alle mennesker kan begå fejl. At jeg så gør det en gang hver femte år. Det må selv hun leve med. Vi har det fedeste nummer næste uge. Alt kører, sagde han videre.

- Hvad ville du gerne have gjort anderledes?

- Jeg vil ikke gøre noget anderledes. Jeg er bare glad for Mathilde. Alle de unge er født med en mobiltelefon i hånden, hvor der er så mange haters og likers. Der har siddet tusindvis af røvhuller og vredet sig i hænderne over, at Mathilde skiller sig ud, og så går hun ud og redder mig, sagde han og fortsatte:

- Det var det forkerte sangvalg. Vi havde andre, der havde været bedre. Det er min fejl. Men det er lige meget nu.

- Inde i studiet sagde du, at det var 'uværdigt'. Hvad mener du med det?

- Det er uværdigt at stå på den der dødsgang og stå over for folkedomstolen. Come on.. I min alder, sagde Blachman.

Hvordan det går Mathilde Caffey og alle de andre videre i 'X Factor', kan du se på fredag klokken 20.00 på TV2.