Blachman kommenterer vilde kærlighedsrygter

Det vakte en del opsigt i flere medier, da smykkedesigneren Mai Manniche i weekenden på sin Facebook-profil kom med en afsløring om sit kærlighedsliv.

Her forklarede hun, at hun havde haft 'stormfulde relationer' til både 'X Factor'-dommeren Thomas Blachman og Aqua-stjernen Søren Rasted.

'Sandheden er, at jeg har været i to meget stormfulde relationer. Den første med Thomas Blachmann, der gik fra, at jeg var jordens mest fantastiske kvinde til jordens mest sindssyge kvinde - på to uger. Selvsagt hårdt, men det der kom efterfølgende har nok været det hårdeste for mig længe,' skrev Manniche blandt andet i det lange Facebook-opslag.

Du kan læse hele opslaget herunder:

Bryder tavsheden

Siden da har der været tavst fra både Thomas Blachman og Søren Rasted, men da Ekstra Bladet tirsdag mødte Blachman til pressemøde i forbindelse med 'X Factor', satte han et par ord på, hvad han tænker om Mai Manniches opslag.

Det til trods for, at han til at starte med ikke var meget for det.

- Jeg har ikke nogen kommentarer. Det er meget sødt af dig at spørge, sagde han og fortsatte:

- Når man siger, at man ikke har nogen kommentarer, så har man ikke nogen kommentarer.

Alligevel valgte den rutinerede 'X Factor'-dommer at sætte et par ord på sin relation til smykkedesigneren.

- Der er en god grund til, at jeg er godt betalt, for folk kan ikke spise en middag med mig, uden at de har behov for at udbasunere det, og det her ligger lang tid tilbage. Vi snakker om en middag, come on. Det er bare latterligt, sagde han og tilføjede:

- Der skal mere kød på, hvis man vil lave en skandale. Det er pisseirriterende, men det er, hvad det er. Folk udbasunerer det, når de har mødt mig.

Thomas Blachman var ikke meget for at kommentere sit forhold til Mai Manniche. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet var forleden i kontakt med Søren Rasted, der afviste at kommentere Mai Manniches opslag.

- Det har jeg ingen kommentarer til, sagde han kort.

Til Ekstra Bladet fortæller Mai Manniche, at hun ikke giver meget for Blachmans forklaring.

- Lad Blachman sige, hvad han vil. Det er helt korrekt, at vi ikke har været kærester, men at sige, at vi ikke havde et forhold ... Det har jeg en masse beskeder, der klart viser. Hvis det var noget, jeg fandt på, ville jeg have valgt en lidt yngre og mere Brad Pitt-agtig mand. Lad Blachman sige, hvad han vil. Jeg har ikke behov for at diskutere, om vi har været i et forhold eller ej.