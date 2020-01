Blachman nægter at kommentere vanvittig ydmygelse

En kommentar fra Blachman får en deltager til at bryde sammen under fredagens 'X Factor'-audition

I fredagens udgave af 'X Factor' gik det bestemt ikke stille for sig.

Her indtog 14-årige Alberte Hjelle Tauris håbefuldt studiet som hundredvis af andre danskere. Men før hun overhovedet var kommet i gang med sin optræden, gik det galt.

Da Alberte stillede sig på det røde kryds og skulle præsentere sig selv, kom dommer Thomas Blachman nemlig med en noget rapkæftet kommentar, der fik Alberte til at bryde sammen i tårer og fare ud af studiet, inden hun overhovedet havde nået at synge et eneste ord.

- De trænger lige til at blive klippet de spidser, sagde Blachman henvendt til Alberte.

- Synes du det? Det var i sidste måned, sagde hun med et anstrengt grin, der dog hurtigt forvandlede sig til tårer.

Se også: Målløs: - Det er helt vildt

Kort efter styrtede hun ud ad studiet opløst i gråd.

Reaktionen kom bag på de tre dommere.

- Ej, hey. Er du ok?, lød det febrilsk fra Ankerstjerne.

- For helvede, Thomas, lød det bestemt fra Oh Land.

I chok over Blachman: - Det er synd for ham

Sagde undskyld

Også Thomas Blachman var tilsyneladende overrasket over situationen.

- Ej. Men man må da godt kommentere en frisure. Ej, den tager jeg. Undskyld. det var da irriterende. Undskyld. Altså helt ærligt. Det er jo en almindelig kommentar. Skide være med spidserne. Det kan jeg godt leve med, sagde han, mens han ikke lagde skjul på, at han var rystet og ked af det.

Derefter skyndte han sig ud bagved og talte med Alberte.

- Undskyld, søde. Det her er bare en misforståelse. Der er ingen kameraer på nu. Søde, prøv at hør. Jeg kommenterer på alle mulige mærkelige måder. Du ser så sød ud, sagde Blachman, der dog blev afbrudt.

Alberte holdt hovedet koldt igennem resten af sin audition. Foto: TV2

- Så gider jeg bare ikke, sagde hun.

- Du ser så sød ud. Jeg siger alle mulige ting, og det falder ind og ud af, hvad der er fornuftigt, sagde Blachman, der lykkedes med at få Alberte ind i studiet igen.

Efter en dyb indånding var hun klar til at fremføre sit nummer - og det endda med et stort smil.

'X Factor'-deltager afslører: Nu er ALT forandret

Efter den dramatiske episode imponerede hun dommerne med sin smukke sangstemme og sin fortolkning af sangen 'Wanna Know Love' af Jasmine Thompson, og de kvitterede hurtigt med tre gange ja til stor lettelse for 'X Factor'-deltageren.

- Du er helt klart typen, der aldrig skal græde, når en type som mig siger, at du skal klippe spidser, for du er så sindssygt sej. Du skal være så stolt. Du er en motherfucker, lød det fra Blachman, inden Alberte forlod studiet.

- Jeg var rigtig nervøs, og så kunne jeg bare ikke håndtere den bemærkning. Det blev lidt meget, sagde Alberte til kameraerne, da hendes audition var færdig. Her lagde hun dog ikke skjul på, at hun var rigtig glad for, at hun trods alt havde gennemført sin audition.

Alberte fik nok ikke helt den start på sin audition, som hun havde håbet. Foto: TV2

Vil ikke kommentere

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Blachman i forbindelse med episoden, men han har ikke ønsket at udtale sig. Heller ikke Alberte har haft lyst til at medvirke.

Hverken Ankerstjerne eller Oh Land har ønsket at kommentere episoden yderligere.

Over for TV2 vil Blachman dog gerne uddybe, hvorfor han kom med den kontroversielle kommentar.

- Jeg kunne se på hende, at hun kunne noget, og så kan jeg bare godt lide at udfordre folk ved at hyle dem en lille smule ud af den, siger han til mediet.

Ifølge Blachman ville han ruske lidt op i hende, så hun var tilstede i nuet, men i bagklogskabens lys kan han godt se, at hans kommentar var 'langt ude'.

- Jeg siger det, så hun kommer til at tænke på noget andet end det musik, hun skal lave lige om lidt, og derfor får jeg en bedre musikalsk præstation, forklarer han videre og understreger, at det ikke er hans opgave at pakke deltagerne 'ind i vat'.