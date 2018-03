Blachman om flødebollesang: Kvinder falder for det der

Rasmus er håndværker, men han er ikke en hård type af den grund, og det gav han bevis for i aftenens 'X Factor', hvor han fremførte sangen 'Heroes and Saints'.

Det var en følelsesladet omgang, som gik lige i dommernes hjerter.

Og særligt den ellers så hardcore dommer Thomas Blachman var rørt.

- Du har en god indlevelse. Du er til stede. Det er sgu rørende, sagde han oprigtigt, inden der gik Blachman i den.

- Jeg ved ikke, hvordan det er at være kvinde, men altså. Jeg tror, de falder for den slags ting. Det er jo totalt flødebolle, men I formår at lave nogle små ting også. Det undrer mig, at kvinder er så nemme at narre på en måde. Men det var rigtig godt… slut.

En flødebollesang, der gik lige i kvindehjerterne. Foto: Mogens Flindt

At Rasmus er en type, der virker på damerne, kunne Sanne Salomonsen bekræfte.

- Ja, han virker på damerne. Du er en dejlig mand, du er nemlig ægte. Det er helt rigtigt. Jeg kan mærke, at det kommer fra hjertet. Jeg synes, det var et rigtig godt sangvalg. Super performance, min ven, lød det fra Sanne Salomonsen.

Remee er mentor for Rasmus, og han lovede, at der er mere i vente fra den store håndværker.