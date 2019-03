Blachman revser 'X Factor'-deltager: Her er hans reaktion

Thomas Blachman er tydeligvis vild med 'X Factor'-deltageren Benjamin Rosenbohm, der er én af Lars Ankerstjernes artister.

Men det nager den skaldede dommer, at det unge sangtalent ikke bliver udfordret mere. Det har han sagt tidligere i programmet, og fredag aften gjorde han det igen. Efter en hulens masse ros, lød det fra Thomas Blachman:

- Det er stadig meget midtersøgende materiale, I laver. Du er meget finaleværdig, det kan alle se. Der er ingen tvivl om, at du kommer til at arbejde med musik altid. Du er en af de få. Jeg gentager mig selv, fordi I gentager jer selv.

Efter chok-exit: Her er Oh Lands reaktion

Giver Blachman ret

Den stikpille var rettet mod Lars Ankerstjerne, men det var Benjamin Rosenbohm, der stod på scenen og tog imod. Lidt overraskende var han enig i kritikken efter programmet.

- Det er konstruktiv kritik, og jeg er altid glad for kritik, der kommer. Jeg har den holdning, der hedder, at jeg ikke kan gøre så meget med komplimenter. De gør mig glad i fem minutter, og så glemmer jeg dem igen. Men når det er konstruktiv kritik, som Blachman for eksempel er virkelig god til at give, så kan man bruge det til noget, sagde Benjamin Rosenbohm.

Han mener, at Thomas Blachman kan have en pointe, når han siger, at duoen Ankerstjerne og Benjamin har for sikre sangvalg.

- Det kan godt være nogle gange. Jeg tror, det fede ved mit og Ankerstjernes samarbejde er, at vi ikke tænker så meget i konkurrence. Vi fokuserer meget på performance, og nogle gange kan det ende med, at det bliver for sikkert - og nogle gange for farligt. Vi prøver bare at skabe en fed performance, sagde Benjamin Rosenbohm.

Se også: Kæmperos i 'X Factor': - Du er meget finaleværdig

Ankerstjerne afviser

Hvor Benjamin var åben for Thomas Blachmans kritik, så var Lars Ankerstjerne langt fra enig.

- Som jeg sagde i programmet, er det ikke det mest overraskende i verden, at den sure jazztrommeslager siger, at mit sangvalg er for bredt. Det havde jeg set komme kilometer væk. Det er ikke så chokerende, sagde han.

- Har Blachman ret?

- Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes virkelig, at Benjamin var hjemme i det sangvalg. Jeg syntes, det var flot, lød det fra Lars Ankerstjerne.

Trods kritik af sikkert sangvalg, så fik Thomas Blachman dog også understreget, at han mener, Benjamin Rosenbohm er finaleværdig.