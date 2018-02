Blachman til Sanne: - Nu må hun kraftedme gå hjem og arbejde

15-årige Oliver måtte en tur i farezonen i første liveshow af dette års 'X Factor', og Blachman mener, at Sanne Salomonsen bærer en stort del af ansvaret for, at hendes deltager måtte ud i omsang.

- Jeg synes, de havde forkert sangvalg. Nu må Sanne også gå hjem og arbejde. Nu må hun kraftedme gå hjem og arbejde her, lyder det fra Blachman.

Ude af 'X Factor': Det er skide åndssvagt

Den populære Rock Mama har i programmet gjort meget ud af, at deltagerne også skal have kroppen med for at kunne præstere, men det er ikke noget, der imponerer den hårde dommer.

- Fuck body og hvad det hedder alt sammen. Nu skal de gå hjem og arbejde på det poetiske element, mener Thomas Blachman.

Smidt på porten i 'X Factor': Du har fået det hele på et sølvfad

Det er ikke kun kritik, der er at hente fra den skaldede dommer, han har en klar idé til, hvordan Oliver skal nå langt i programmet.

- Han skal bare have de rigtige sange i de rigtige tonearter, så vil han selv se det, lyder det ærligt fra Blachman.

