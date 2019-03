Så gik den ikke længere for Patrick Smith. Den muntre spillemand fra Lolland havnede for tredje gang ud af fire mulige i 'X Factor's farezone, og denne gang ville dommerne ikke holde hånden over ham længere.

- Patrick, jeg bliver nødt til at sende dig hjem, lød det fra Thomas Blachman, der stod med valget mellem Patrick Smith og pigegruppen Echo.

Blachman sendte verbale lussinger i retning af sine to med-dommere, som han ikke mener har forløst hverken Patrick Smith eller Echos talent.

- Jeg har lyst til at smide jer alle sammen ud. Inklusive jer to, lød det fra Blachman rettet mod Oh Land og Ankerstjerne.

Konkurrencen i 'X Factor' er for alvor begyndt at snævre ind. Med Patrick Smiths farvel er der nu kun fem deltagere tilbage, og fredag aften viste Kristian Kjærlund endnu engang, hvorfor han regnes blandt de helt store favoritter til den samlede sejr.

Patrick Smith med sin mentor Lars Ankerstjerne. Foto: Mogens Flindt

Et af de bedste

Traditionen tro væltede han dommerne bagover, denne gang med sin version af K.Flays 'Blood in the Cut', hvor han undervejs gik i split på scenen.

- Wauw, hvor var det fedt. Hold kæft, hvor var det flot, sejt og cool. Jeg er fuldstændigt blæst væk. Det var et af de bedste shows, vi har set i denne sæson, sagde Lars Ankerstjerne – vel at mærke om Thomas Blachmans artist.

- Du er fantastisk, du er bare en kæmpe artist, fortsatte Ankerstjerne.

Echo røg i farezonen for anden fredag i streg. Foto: Mogens Flindt

Masser af auto-tune

Fredag blev også aftenen, hvor seerne blev vidner til begrænsningen i rapduoen Maria & Beas talent. Dommerne elsker, når de rapper, men fredag skulle de flere gange synge, og her blev der smurt en tyk portion auto-tune på Sønderborg-pigerne, hvilket Thomas Blachman ikke kunne undgå at bemærke.

- Super fedt arrangement, men vi har ikke set det før i programmet, at folk, der ikke kan synge, får hjælp af et program. Det skinner igennem, hvad I skal arbejde på. I skal lære at swinge. Det er en støttepædagog, sagde han om pigernes brug af hjælpemidler.

Lars Ankerstjerne kaldte Maria & Bea for kæmpestjerner, og det følte Thomas Blachman et behov for at italesætte.

- Jeg synes altid, det er et problem i det her program at kalde folk for kæmpestjerner.

Med Patrick Smiths farvel har Lars Ankerstjerne to artister tilbage, Benjamin Rosenbohm og Live Vogel, Oh Land har også to, Echo og Maria & Bea, mens Thomas Blachman har Kristian Kjærlund.