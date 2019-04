Blachman: 'X Factor'-deltagerne skal ikke skamme sig

For Thomas Blachman er det blevet tid til at slappe af, efter at sæson 12 af 'X Factor' sluttede for lidt mere end en uge siden.

For hans deltager Kristian Kjærlund er det derimod tid til at komme i arbejdstøjet og jagte en sangkarriere. Han gik nemlig hele vejen og løb med sejren i finaleshowet, der blev afholdt i Forum Horsens 12. april.

56-årige Thomas Blachman står dog klar med råd til den talentfulde sanger og de resterende deltagere. Og med 11 sæsoner som 'X Factor'-dommer og en vindende deltager i sangkonkurrencen tre gange, er det altså ikke en uerfaren herre, der giver tips videre til dette års 'X Factor'-deltagere, der nu er sendt ud i virkeligheden.

- De skal have gå på mod til at sige: 'Okay, jeg var med i 'X Factor', jeg skammer mig ikke over det. Det var fedt. Men nu skal jeg prøve at lave en plade, og jeg vil gerne være primus motor på det'.

- De skal vise energi. Unge mennesker der viser energi og vilje, er der jo ingen, der lukker døre for. Der er ikke noget mere vidunderligt end ungdommelig arrogance, siger han.

Det var lokal-helten fra Horsens, der i år løb med sejren. Foto: Mogens Flindt

23-årige Kristian Kjærlund vandt dette års 'X Factor' foran storfavoritten Benjamin Rosenbohm.

Sangeren der er født og opvokset i Horsens tog sejren foran sit hjemmebanepublikum i Forum Horsens, hvor han i finalens afgørende fase fik 54,3 procent af seernes stemmer mod Benjamin Rosenbohms 45,7 procent.

Thomas Blachman er fuld af lovord til sin 23-årige deltager, som han nu har sluppet løs til pladeselskabet Sony, der snart tager ham med til Ibiza, hvor han får to ugers indspilning i det legendariske Sonic Vista Studio.

- Han turde at komme og stille sig op og sige: 'Jeg tror, at jeg har et eller andet her, kan i bruge det?'. Det skal vi jo alle sammen lære. Man går ind ad en dør, og når man går ud ad den igen, så er man et andet menneske.

- Jeg kan ikke huske på noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg er gået ind ad en dør, hvor jeg ikke har været lidt nervøs, men når jeg så er gået ud ad den igen, så har det ændret mit liv. Det er det, der er så vigtigt. At man tør at gå ud ad sin egen dør og ind gennem andres døre, siger Thomas Blachman.

Han ser sangkonkurrencen som et eksperiment, hvor deltagerne får en unik mulighed for at udvikle deres talent samtidig med, at de viser det frem foran et stort publikum.

Kristian Kjærlund havde svært ved at finde en grimasse, der kunne passe, da han vandt 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

'X Factor' havde i år 1,2 millioner seere i gennemsnit over programmets 14 udsendelser.

- De er vanvittigt privilegerede, de unge mennesker, at de har fået den her udviklingsmulighed. De kan gøre, hvad de vil efterfølgende, men de har prøvet noget af, som er så få forundt. Ikke engang de professionelle får mulighed for at stå sådan et sted syv fredage i træk, siger Thomas Blachman om Live Vogel, Benjamin Rosenbohm og Kristian Kjærlund, der gik hele vejen til finalen.

Før finalen, som hans deltager altså endte med at vinde, havde Thomas Blachman nogle enkle råd til de tre unge finalister, som de nu kan tage med sig videre, i det der måske bliver en fremtidig sangkarriere.

- At beholde sin værdighed. Lad det ikke gå til hovedet, men behold et realistisk forhold til, at man nok ender med at tage et offentlig transportmiddel hjem, og så må man finde ud af, at det da egentlig også er meget fedt.

- Så kan man sidde og kigge på andre mennesker, og man er ude i virkeligheden og har historier. Så gå da for fanden hjem og skriv en sang om alt det, du forestiller dig, der foregår i andre menneskers hoveder på vej hjem i offentlige transportmidler. Så er du i gang med en kunstnerisk karriere, siger han.

Thomas Blachman var i 2015 mentor for gruppen Citybois, der fik en fjerdeplads, men efterfølgende har skabt sig en musikalsk karriere, der er sjældent set for artister i den danske udgave af 'X Factor'.

Citybois har gjort det glimrende efter 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Snart spiller popduoen i et udsolgt Store Vega, og deres seneste to singler er samlet blevet afspillet over tre millioner gange på Spotify.

Ud over Citybois fremhæver han Martin Hedegaard, der vandt første sæson af "X Factor" i 2008 med Remee som mentor. Den 26-årige sanger har siden skabt sit soloprojekt SAVEUS, som han åbnede Roskilde Festivals Orange Scene med i 2018.

- Citybois er et rigtig godt eksempel. Det er Martin også. Han trak sig tilbage fra alting i syv år og sad og nørdede med sine ting, og så kom han ud med et chok, og noget der var så fedt. Det tager den tid, det tager. Men det er en opgave, der ligger foran dem, siger Thomas Blachman.

TV2 tager endnu en sæson med 'X Factor' i 2020.