Blev drillet med sexscener efter brud

Kaley Cuoco og Johnny Galecki gik fra hinanden under optagelserne til 'The Big Bang Theory' - og pludselig blev de kastet ud i flere sexscener sammen

Det var ikke kun i tv-serien 'The Big Bang Theory', at Kaley Cuoco og Johnny Galecki gik fra at være venner til at have et romantisk forhold til hinanden.

Også i virkeligheden fandt de to sammen. Det forhold fortæller Kaley Cuoco om i podcasten Armchair Expert.

- Vi datede tidligt i næsten to år. Da vi lavede pilotepisoden, var jeg så vild med Galecki, men han havde en kæreste, siger hun.

Det forhold gik dog i stykker, og så blev Kaley Cuoco og Johnny Galecki kærester. Det gik rigtig godt i to år, men kærligheden holdt ikke, og de gik også fra hinanden.

- Johnny og jeg kom heldigvis rigtig godt igennem det hele, og i dag er vi tættere, end vi nogensinde har været, fortæller Kaley Cuoco.

Ekskærester bliver gift i populær tv-serie

'Tog pis på os med sexscener'

Midt i bruddet skulle de dog fortsat arbejde sammen, og ifølge Kaley Cuoco udnyttede 'The Big Bang Theory'-skaberen, Chuck Lorre, situationen til at lave lidt sjov med de to skuespillere. Han gjorde dem nemlig til kærester - og siden ægtefolk - på skærmen.

- Det hele var selvfølgelig lidt følsomt i et minut, men jeg kan huske, at i de uger havde Chuck skrevet episoder, hvor vores karakterer pludselig var sammen hvert andet sekund, griner hun og fortsætter:

- Johnny og jeg taler om det, og jeg tror, at Chuck gjorde det med vilje - bare for at tage pis på os. Hvis jeg var sammen med ham, ville jeg spørge ham, for det kom ud af ingenting. Pludselig var alle vores karakterer bare helt vilde med hinanden.

'The Big Bang Theory' kørte fra 2007 indtil 2019.