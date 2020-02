Blev kaldt ’økonomisk retarderet’: Sådan går det Helle nu

Eksperterne i TV3-programmet 'Luksusfælden' måtte kaste håndklædet i ringen og give fortabt, da de i tirsdagen afsnit forsøgte at hjælpe 48-årige Helle Vangsgaard fra Ballerup.

Hun havde en gennemsnitlig indtægt på 34.400 kroner om måneden, men samtidig en samlet gæld på 2.014.000 kroner, misligholdt gæld for 14.100 kroner per måned og vanskeligheder ved at styre dankortet.

Det blev særligt tydeligt, da eksperterne lagde et budget for hende, som hun skulle overholde i en måned, hvilket hun slet ikke evnede. Hvor hun ganske vist brugte 500 kroner mindre på mad end de 3500 kroner, der var sat af i budgettet, så blev de 2500 kroner på diverse-posten slet ikke overholdt. Her havde Helle svunget dankortet for 6500 kroner.

Derfor kunne eksperterne ikke hjælpe hende, og de 288.000 kroner, der var forhandlet hjem i besparelser, røg i vasken.

- Det gør mig oprigtigt talt ked af det, det her. Vi har brugt enormt lang tid på at forhandle med dine kreditorer. Dit sommerhus er heldigvis blevet solgt i dag. Jeg har været i dialog, jeg vil ikke sige dagligt, men det er tæt på, med din ejendomsmægler for at få huset solgt og sikre, at ejendomsmægleren hele tiden havde dit hus som førsteprioritet, lød det i programmet fra en ærgerlig Carsten Lindemann, der fortsatte.

- Du er jo et modent menneske som Mette og jeg, men økonomisk er du jo næsten retarderet. Undskyld jeg siger det. Der er intet, der tyder på, at du er klar til at komme videre.

Ny start

Da Ekstra Bladet fanger Helle Vangsgaard over telefonen onsdag morgen, er hun på vej til arbejde.

- Det går faktisk fint. De hjalp mig, selvom det ser lidt dramatisk ud. Jeg har fået et overblik, og jeg har valgt at starte mit firma stille og roligt op igen, siger hun.

Som det fremgik af programmet, blev sommerhuset solgt. Det barberede, ifølge Helle Vangsgaard, 1,6 millioner kroner af gælden. Samtidig har hun fået lagt et budget i banken, og hun har overtaget nogle af de forhandlinger med kreditorerne, som eksperterne lavede for hende, hvilket også har været med til at barbere gælden ned.

- Jeg skylder måske alt i alt cirka 300.000 kroner væk. Jeg føler, jeg har nulstillet mig selv. Jeg er blevet fri for alle de ting, jeg havde sat mig i efter skilsmissen. Jeg føler, jeg har fået en ny chance, siger hun.

- Når man ser programmet, virker det jo, som om du har svært ved at holde dankortet i lommen og bruger løs?

- De får det virkelig til at virke dramatisk, men jeg har fået meget mere styr på det. Jeg har fået lavet overblik og en opsparingskonto. Jeg havde nok misforstået det med, at man slet ikke måtte bruge penge på sin datter. Det er jo umuligt. Hun er teenager, så selvfølgelig bruger man penge, men det var bare mig, der var en klovn. Jeg bankede også mig selv oveni hovedet, sukker hun.

Helle (th.) søgte hjælp hos eksperterne. De bad hende blandt andet om at lukke sin virksomhed. Den har hun nu startet op igen. Foto: Nent Group Danmark

Ser forfærdeligt ud

- Hvordan har du det med den måde, du bliver fremstillet i programmet?

- De klipper det sammen, så det ser helt forfærdeligt ud. Man får sagt nogle ting, og de roder rundt i det. Det er anderledes, end det ser ud, og det ser meget værre ud, end det var. Jeg havde mere styr på det end som sådan, men jeg ville jo også gerne have deres hjælp.

- Du bliver blandt andet kaldt for økonomisk retarderet?

- Ja, den er lige hård nok. Jeg har klaret mig som selvstændig i 22 år. Ja, jeg skyldte lidt i skat, men de fleste selvstændige skylder nok lidt i skat. Så den var jeg lidt stødt over, må jeg indrømme. Jeg skrev også til dem, at jeg syntes, det var lige hårdt nok. Jeg ved godt, jeg er en pengebruger og en livsnyder, men jeg er blevet mere struktureret. Det er også derfor, jeg er flyttet fra Østerbro til Ballerup. Der er ikke de samme fristelser, siger hun og understreger, at hun ikke er sur over programmet.

- De klipper det sammen, men det kan jeg ikke være sur over. Det er man nok nødt til at leve med, hvis man vil have hjælp fra dem.