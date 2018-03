Blev smidt ud af Paradise: Sådan afslørede de mig

Smidt ud på røv og albuer.

Det blev facit for 'Paradise Hotel'-deltageren Sean Bornkessel, efter produktionen fandt ud af, at han havde en kæreste hjemme i Danmark. En kæreste, som han skulle have haft i fire år.

Over for Ekstra Bladet fortæller Sean nu, hvordan han blev afsløret.

- Vi havde været on and off-kærester i et stykke tid, og vi var ikke kærester, da jeg tog afsted. Men inde på 'Paradise Hotel's Facebookside, skrev hendes veninder, at jeg havde en kæreste, fortæller Sean.

Da hans Facebook var plastret til med billeder af dem sammen, var det svært at forklare sig ud af.

TV3's redaktør for programmet, Mads Lindemann, bekræfter Seans udlægning over for Ekstra Bladet.

Sean er færdig i Paradise Hotel. Foto: Janus Nielsen

Havde intet sagt

Ifølge Sean Bornkessel havde han end ikke fortalt sin on and off-kæreste hjemme i Danmark, at han var taget til Mexico, og hun blev langt fra begejstret, da han fortalte hende det.

- Hun blev selvfølgelig ikke glad, men da vi kom hjem, snakkede vi om det, og hun forstod min beslutning, forklarer han.

- Hvorfor traf du den beslutning?

- Fordi jeg synes, det er et fedt program og en fed oplevelse. Jeg kunne godt tænke mig at vinde en halv million kroner.

Han understreger, at de ikke længere er noget, der minder om kærester, men at de sagtens kan snakke sammen.

- Vidste produktionen fra starten af, at du skulle have haft en kæreste?

- Det ved jeg ikke. Jeg havde ikke sagt det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde sagt det, siger Sean Bornkessel.

- Det virker, som om at de smider dig ud, fordi din gruppe stod alt for stærkt, og at det her var en kærkommen undskyldning. Var det også den følelse, du stod med?

- Man har sine tanker, når man er dernede, men jeg ved ikke, om det var sådan, de tænkte. Det håber jeg da ikke. Jeg har det også fint nok med, at de smed mig ud. Den var svær at argumentere imod, så det var cool nok, siger han og tilføjer.

- Jeg ville hellere ryge på den måde end blive spillet ud af Jonas og Lenny.