'Boligkøb i blinde'-katastrofe: - Det er ekstremt

Parret Louise Syrstad og Michael Dissing Olesen er modige og lægger familiens fremtid i fremmedes hænder.

Eksperterne i TV3-programmet 'Boligkøb i blinde' får fuldmagten over parrets penge til at købe dem et hus, hvor familien med to små tvillinger skal vokse op.

- Det er ekstremt svært og grænseoverskridende at afgive kontrollen på den her måde, siger Michael Dissing Olesen.

Men huset, eksperterne poster pengene i, viser sig at være parrets værste mareridt.

Et hus med væg til væg-gulvtæppe. Det kunne næsten ikke være længere væk fra Louise Syrstads store drøm om et sildebensparket.

- Som det ser ud lige nu, har jeg ikke lyst til at sove her. Det er ikke hjemligt. Der er gulvtæpper og savsmuldstapet. Det er bare ikke vores stil, siger Louise Syrstads skuffet, da hun for første gang kaster et blik på familiens kommende soveværelse.

Sådan fungerer konceptet:

Urealistiske drømme

Da familien pludselig blev en større, end de regnede med, var der ikke længere nok plads i deres lejlighed i Aarhus til det familieliv, de drømmer om.

- Derfor er vores hjem blevet meget vigtigere, end det har været før, Louise.

Parret har ledt efter drømmehuset i mere end to år, men det er ikke lykkedes dem at finde et hjem, der passede til budgettet på 3.100.000 kroner, og som ikke skulle gennem den helt store renovering.

Første gang, parret ser huset, føres de ind med bind for øjnene. Foto: TV3

Men når boligdrømmene både indebærer en stor have, panorama vinduer, garage, badekar, terrasse, træningsrum, fire værelser og gulve og lofte, der passer perfekt til parrets smag, er eksperternes opgave svær.

- Da jeg ser, hvor mange ønsker, Louise og Michael har, kan jeg godt forstå, de ikke har kunnet finde en bolig. For den findes simpelthen ikke, lyder det fra ejendomsmægler Tobias Edlev Nielsen, der har fået den svære opgave at finde et nyt hjem til parret med de mange krav.

Ubeboeligt hus

Eksperterne gjorde deres bedste og købte parrets nye hjem i Hadsten. Men selvom de har gjort deres bedste for at opfylde parrets krav til drømmehuset, har de langt fra ramt plet.

- Det er milevidt langt væk, fra det vi vil, siger Michael Dissing Olesen.

- Som det ser ud lige nu, er det ikke noget, vi kan flytte ind i. Og det er på ingen måder et sted, der er rart at være, tilføjer Louise Syrstad.

Det er eksperternes opgave at få parrets penge til også at række til en istandsættelse af huset. Men tiden er knap, og om eksperterne kan nå at gøre hus klar på få måneder, er usikkert. Men sikkert er det, af familien snart får nøglerne og flytter ind.

'Boligkøb i blinde' bliver sendt tirsdag klokken 21 på TV3.