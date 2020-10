Bombarderes: - Jeg er så overvældet

- Hvis du ikke har hemmeligt telefonnummer, så tror jeg, du skal til at få det.

Sådan lød den noget overraskende udmelding fra dommer Marianne Eihilt under fredagens 'Vild med dans'.

Kommentaren var henvendt til skuespiller Albert Rosin Harson, der i den grad charmerede den kvindelige dommer med den cha cha cha, som han og partneren, Jenna Bagge, fremførte.

'Klassens klovn' knækkede helt sammen

- Der er mange sms'er på vej til dig. Du er så sød og charmerende at se på. Du er bare en charmetrold, og jeg har været vild med dig fra start af, lød det fra Ehilt.

Artiklen fortsætter under videoen...

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen er videre til næste uge. Video: Signe Søgaard

De rosende ord smigrede Albert Rosin Harson, fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham og Jenna Bagge umiddelbart efter fredagens afgørelse, hvor de blev stemt direkte videre til næste fredag.

- Det var fantastisk. Jeg er så overvældet, når jeg står der. Jeg hører, hvad hun siger, men jeg tager det ikke rigtigt ind. Det er så overvældende, sagde han med et smil.

Her kunne Albert Rosin Harson fortælle, at Eihilts råd om, at han burde få hemmeligt nummer allerede er indfriet. Han er nemlig vant til at få mange beskeder.

Slået helt ud: Kommer med overraskende løfte

- Der er mange, der vil i kontakt med mig, men de kan ikke finde mit nummer på Krak og sådan nogle ting, siger han og fortsætter:

- Men der er mange, der skriver på Instagram og Facebook. Det er hyggeligt nok, og det er da dejligt, at de skriver, at de hepper på Jenna og mig.

- Jeg kan godt forstå, de synes, du er sød, lød det fra hans partner, Jenna Bagge.

Se flere interviews med deltagerne fra 'Vild med dans':

Kristian Bech modtager frække beskeder. Video: Signe Søgaard

Janus Bakrawi og Karina Frimodt gik videre på et hængende hår. Video: Nanna Bay Madsen

Janus Bakrawi og Karina Frimodt gik videre på et hængende hår. Video: Nanna Bay Madsen