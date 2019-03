Bombarderes med frække tilbud: - Bizart!

Live modtager mange beskeder, efter hun er blevet et kendt ansigt i 'X Factor'

Den unge 'X Factor'-deltager Live kunne fredag aften ånde lettet op, da det stod klart, at hun var sikkert videre til næste uges liveshow.

Men selvom 15-årige Live er glad for at være en del af 'X Factor', følger der med deltagelsen også en masse opmærksomhed - også den mere lumre af slagsen. Netop den del er Live ikke så begejstret for.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter fredagens 'X Factor'-liveshow.

- Man får så mange beskeder fra fyre. Det er lidt meget til tider. Nogen gange er det sødt, andre gange er det lidt underligt, lød det fra Live.

Live har ikke en kæreste, men der tilsyneladende mange drenge, der forsøger at lægge en billet ind på den unge stjerne. Foto: Mogens Flindt

Virkelig bizart

Ifølge hende er drengene ofte meget kreative i deres tilnærmelser til hende.

- De kan finde på at skrive digte og alle mulige andre ting. Inviterer mig ud. Det er virkelig bizart, sagde Live videre.

- Jeg svarer dem ikke. Jeg læser ikke rigtig de beskeder. Jeg skimmer dem, og så tænker jeg: 'what the fuck', lød det fra Live med et grin.

Selvom Live nu har vænnet sig til at være en del af 'X Factor', har hun stadig ikke vænnet sig til, at hun pludselig er et kendt ansigt.

- Det er underligt, at man pludselig bliver genkendt. Folk er lige pludselig sådan: 'Jeg er fan af dig'. Det er vildt underligt. Jeg har jo bare sunget i fjernsynet et par gange.