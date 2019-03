Bombarderet med klager: DR lægger sig fladt ned

DR forklarer nu, hvorfor flere seere havde problemer med at stemme via MGP-appen under børnenes MGP

Børnefamilier landet over sad klar med guf og smil foran fjernsynet, da børnenes Melodi Grand Prix løb over skærmen lørdag aften.

Men da tiden kom til at stemme, rendte flere familier ind i problemer. Flere oplevede nemlig, at deres stemmer ikke blev registreret via DR's MGP-app.

Når de prøvede at registrere sig, blev de mødt at følgende besked:

'Ups, vi har et problem. Prøv igen senere'.

Se også: Forældre raser over MGP: - Dybt uprofessionelt

Det har fået en række frustrerede forældre til tasterne på på Facebook-siden 'MGP - DR', hvor flere fortæller om deres uheldige oplevelse med MGP-appen og blandt andet kalder det 'en ommer' og 'dårlig stil'.

DR forklarer sig

Nu er DR klar med en forklaring på, hvorfor flere brugere oplevede problemer med app'en lørdag aften.

- Vi er nu blevet lidt klogere på, hvad der var galt. Der opstod et problem under afviklingen. Op til den anden afstemning, var der et kort udfald på et par af serverne, som nogle brugere blev ramt af. Derfor har det også kun været nogle brugere af appen, der har været påvirket, siger Kristian Waneck, der er chef for DR's streaming-afdeling, til Ekstra Bladet.

- Vi kan se, at vi var ramt i to-tre minutter, hvor der derfor var brugere, der ikke kunne aflevere deres stemme. Problemet blev hurtigt løst, og man havde et kvarter til at stemme i alt, så brugerne burde kunne have nået at stemme alligevel, siger han videre.

Beklager fejlen

Hos DR er de dog kede af, at teknikken ikke fungerede, som den skulle.

- Det er mega ærgerligt, og vi er altid ærgerlige, når der sker sådan noget, og vores brugere ikke oplever, at vores tjenester fungerer. Vi er dog glade for, at vi fik løst problemet hurtigt, så alle har haft mulighed for at aflevere deres stemmer i sidste ende, siger DR-chefen.

- Er der noget, I vil ændre på til næste gang i kølvandet på den her fejl?

'Skandaløst' Melodi Grand Prix: - Jeg forstår det ikke

- Tekniske fejl kan man aldrig gardere sig helt imod. Der er det vigtigt, at man har det rigtige beredskab til at løse det, hvis det opstår. Det synes jeg, vi har, når vi har kunnet reagere så hurtigt, som vi gjorde. Det er aldrig 100 procent sikkert, når det er teknologi, men vi gør, hvad vi kan, for at sikre os, at det virker, siger Kristian Waneck.

- Og så er det vigtigt for mig at understrege, at langt de fleste af vores brugere ikke havde problemer. Det er vi glade for, men det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der blev ramt, understreger han.