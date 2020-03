Bombe i villaen: - Jeg har knaldet med din bror

Datingappen Tinder kan sommetider give anledning til mærkelige sammentræf.

Det sker også for 'Ex on the Beach'-deltageren Justina i afsnit 9 af fjerde sæson af det populære reality-program.

Undervejs i afsnittet sidder Justina og snakker med villaens nye fyr, Mark sammen med Emma.

Pludselig går det op for Justina, at hun har matchet med Mark på Tinder. Det tror hun i hvert fald. I stedet viser det sig dog at være Marks bror, som blondinen har haft snuden fat i.

- Jeg er altså ret sikker på, at jeg har matchet med Mark, siger Justina, inden samtalen tager en noget uventet drejning.

Mark svarer en smule forsigtigt, at hans bror hedder Jonas. Få sekunder senere bliver der fniset og både Mark og Justina tager sig til hovedet i stor overraskelse.

- Ej, det gør du bare ikke? Kender du ham? Nej, nej. Jeg har knaldet med ham, udbryder Justina i latter, mens alle slet ikke kan tro sine egne øjne.

Se hele den spøjse situation i videoen øverst i artiklen.

