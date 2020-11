Bond-fans får et chok - uanset hvad

Rami Malek siger ikke meget om de mange rygter om den kommende James Bond-film ... men han lover, at seerne får et chok

Fans af James Bond har efterhånden ventet en evighed på den kommende 25. film i rækken, 'No Time To Die'.

Filmen er flere gange blevet udskudt, men hvis alt går vel, kan biografseerne se den fra 2. april 2021. Og her venter der et chok, siger Rami Malek, der spiller skurken Safin i filmen.

Det sker i et interview med GQ, hvor han bliver spurgt om de mange vilde rygter om handlingen, der ifølge mediet florerer på de sociale medier - blandt andet af James Bond bliver far i filmen, at Bond dør, og at Safin har et biologisk våben, der kan forårsage en pandemi.

- Bare lad rygterne løbe ... for uanset hvad du forventer dig af filmen, så bliver du chokeret, når du ser den. Jeg har ikke tænkt mig at smide benzin på bålet, siger han til mediet.

Et andet rygte går på, at Maleks karakter, Safin, er en inkarnation af den legendariske Bond-skurk Dr. No.

- Det er interessant. Jeg har ikke tænkt mig at bide på, men jeg synes, det er interessant. De må bare vente og se, siger han.

Daniel Craig og Rami Malek står over for hinanden i den kommende film. Foto: Carlo Allegri /Ritzau Scanpix

Filmen skulle oprindeligt have haft premiere i Danmark dette forår, men som følge af coronaudbruddet blev datoen skubbet til november i første omgang. I starten af oktober blev den dato så skubbet yderligere, da en lang række lande igen begyndte at lukke ned, fordi anden bølge af coranavirussen ramte.

I 'No Time To Die' har James Bond forladt den aktive tjeneste og har trukket sig tilbage på Jamaica. Men idyllen slutter brat, da en gammel bekendt fra CIA beder om Bonds assistance.

For nylig blev det endeligt slået fast, at den kommende film er den sidste gang, man får lov til at opleve Daniel Craig i rollen som James Bond.