Bond-optagelser stoppet efter kaos

Optagelserne til den nye film om 007-spionen James Bond måtte onsdag eftermiddag stoppes tidligere end forventet.

Det var nemlig ikke helt let for filmholdet at få skuddene i kassen ved det norske område Averøy, hvor filmen i øjeblikket er i gang med at blive optaget. Det fortæller Per Henry Borch, der er en del af det norske produktionshold.

- Vi har stoppet filmningen for i dag. Vi har haft mange udfordringer, da der har været meget presse og nysgerrige folk med kameraer i helikoptere. Vi anbefaler alle at bruge en båd og ikke være på land. I morgen fortsætter vi optagelserne, som vi har gjort det i dag, fortæller han til det norske medie VG.

Opereres efter ulykke

Det er tydeligvis ikke været helt let at nå filmens premiere i april næste år, hvis produktionsholdet bliver ved med at løbe ind i problemer. Senest kom hovedrolleindehaveren, Daniel Craig, så slemt til skade under optagelserne, at han må trækkes ud af produktionen i to uger.

Han skulle nemlig opereres i sin ankel efter en ulykke på filmsettet. Det skriver holdet bag James Bond på deres officielle Twitter-profil.

- Daniel Craig skal have en mindre operation i anklen for en skade, han har pådraget sig, mens vi filmede på Jamaica, lyder det.

På rollelisten til den nye James Bond-film er blandt andet den svensk-danske skuespiller David Dencik, men det er nu uvist, om skuespillerne er med under optagelserne i vores naboland.

