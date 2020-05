Bookmaker ikke i tvivl: Her er vinderen af 'X Factor'

I aften er deltagerne klar til at kæmpe om en finaleplads i 'X Factor' 2020. Spillerne har en sikker favorit

I aften går de resterende deltagere igen på scenen, og denne gang kæmper de om en plads i finalen.

Intet har været, som det plejer i dette års 'X Factor'.

Den 13. sæson har budt på liveshows uden tilskuere, og 'X Factor' har holdt pause i godt to måneder. Når deltagerne i aften skal kæmpe om en plads i finalen, bliver det også uden publikum.

Alma Agger har siden første liveshow været en klar favorit hos de danske bookmakere, og det er ikke en undtagelse, når semifinalen i aften ruller over skærmen.

Hos Danske Spil er det nemlig den dygtige Alma Agger, der står med de bedste kort på hånden til at nå finalen og løbe med sejren.

- Alma har hele vejen igennem været vores favorit, og det er hun fortsat. Hun leverer den ene toppræstation efter den anden og kan meget vel vinde, hvis hun fortsætter de gode takter og sammen med Blachman udvælger de rigtige musiknumre. Men det bliver spændende at se, hvordan hun og de andre deltagere har brugt den ufrivillige pause, og det kan jo være, at nogle af de andre har trænet flittigt, siger Peter Emmike

Thomas Blachmann har alle sine deltagere med i aftenens liveshow. Foto: Linda Johansen

Kan lave hattrick

Det lader til, at Thomas Blachman har god udsigt til at lave et ægte hattrick. Den store konkurrent til Alma Agger, er ifølge Danske Spil Mathilde Caffey, der også er en af Thomas Blachmans deltagere.

- Den skarpeste konkurrent til titlen er Mathilde Caffey, der har en sangstemme, som skiller sig ud. Og det kan bestemt heller ikke afvises, at Emil, der er blevet en publikumsyndling, løber med sejren, selvom han vokalmæssigt står svagest. Han har en smittende energi, som man kun kan blive glad i låget over, og derfor er han en outsider. Men det vil være en stor overraskelse, hvis han kommer helt til tops, siger Peter Emmike.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Thomas Blachman, der er klar til finalen med sine deltagere.

- Jeg er fuldstændig klar til tre i finalen. Nu ved jeg ikke, hvad mine meddommere har haft gang i. Det bliver spændende, siger Thomas Blachman.

Vinder Thomas Blachman for tredje år i træk, bliver han den kun anden dommer i 'X Factor', der har lavet et hattrick. Hidtil er der kun Remee, der har gjort det.

Danske Spil giver pengene 1,65 gange igen, hvis Alma Agger løber med sejren som 'X Factor'-vinder.

Odds på Mathilde Caffey som vinder er sat til 4,50.

Bliver det Emil Wismann eller Smokey Eyes, der lader sig kåre som årets vinder af 'X Factor', giver det pengene 8,00 gange igen.

Spørger man spillerne kan Oh Land godt gøre sig klar til at vinke farvel til sin sidste deltager Ilona, der giver pengene 10,00 gange igen.