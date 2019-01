Brændte helt sammen på tv: Nu forklarer han sig

Der er to måder, man kan håndtere et afslag i 'X Factor'. Man kan acceptere dommernes beslutning og forlade lokalet.

Eller man kan begyndte at diskutere med dommerne og lave en scene.

22-årige Marcus Sørensen fra Odense valgte den sidste løsning i fredagens 'X Factor', hvor han brændte helt sammen foran de forbløffede dommere, ydermere kunne seerne se den unge mand hive forsangeren i Magtens Korridor Johan Olsen frem som en mand, der i hvert fald ville kunne bekræfte, at han vitterlig godt kan synge.

Det var tåkrummende, og i dag fortryder Marcus sin opførsel.

- Der gik noget grueligt galt på øverste etage i mit hoved, og så fik dommerne et dårligt førstehåndsindtryk, siger Marcus.

Var svært at acceptere

Hans audition gik galt fra start, da han kom ind i rummet og ikke kunne finde den stol, som han skulle sidde på. Det blev opfattet som diva-nykker.

- Det var slet ikke meningen, at det med stolen skulle fremstå sådan. Der skete det, at jeg ankom klokken 10 om formiddagen, og så sagde jeg, at jeg godt kunne lide at sidde ned og spille, og jeg blev lovet en stol. Den var der ikke, da jeg kom ind, og så kom det lidt forkert ud, siger Marcus og udtrykker stor respekt for dommertrioen.

- Jeg ved godt, at de ved, hvad de snakker om og har erfaring. Det er dygtige musikere, jeg var bare ikke, hvad de ledte efter til programmet, og det var lidt svært at acceptere måden, det blev gjort på.

- Hvad mener du om dommernes behandling af dig?

- Jeg vil ikke stå og give dem skylden. Jeg var ikke så ydmyg, som jeg skulle være, og jeg gik i forsvar. Det var forkert af mig. Jeg har intet imod dem som personer. Den ligger på mig, siger han.

- Din audition blev kaldt for 'for sikker', og Blachman kaldte det en pose, der aldrig blev åbnet?

- Jeg forstod ikke helt, hvad han mente, og han uddybede ikke, hvad han ville have ud af mig. Han talte i nogle termer, jeg ikke helt forstod. Vi kom bare dårligt ind på hinanden og ved sådan en audition, tror jeg, er førstehåndsindtrykket vigtigt.

- Du namedropper Johan Olsen og Magtens Korridor. Hvorfor gør du det?

- Jeg spiller i et band, der hedder 'Haunted Jazz', som er et melodisk rockband, og vi opvarmede for Magtens Korridor i Kolding forrige år. Derfor blev jeg lidt irriteret, for jeg har stået med det her band og fået deres anerkendelse som musiker og rocksanger. Men jeg skulle selvfølgelig ikke have sagt det, for det var der ingen grund til. Jeg følte bare, at jeg skulle bevise, at jeg er en dygtig sanger, siger Marcus.

Fortryder ikke

Efter sådan en oplevelse ville flere nok have brug for at sunde sig og måske tage en pause fra musikken. Det er dog ikke Marcus' plan. Han håber stadig, at han kan få en fremtid inden for musikken, og han vælger at lære af oplevelsen.

- Det har været en positiv oplevelse på længere sigt, for jeg har lært meget om mig selv. Jeg har lært, at jeg skal være mere ydmyg og tage imod konstruktiv kritik, hvis jeg skal videre i denne her branche. Der er en grund til, at dommerne er, hvor de er, og jeg er, hvor jeg er.

- Fortryder du, at du tilmeldte dig ’X Factor’?

- Jeg fortryder ikke, at jeg stillede op. Jeg fortryder de beslutninger, jeg tog. Jeg kunne have gjort det meget bedre.

- Så drømmen er intakt?

- Bestemt. Det her har kun boostet min drøm. Jeg har indset, at jeg skal gå lidt mere ydmygt til værks, hvis jeg skal videre i branchen.