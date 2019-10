Brandmand om 'Vild med dans'-lokaler: - I strid med det vi aftalte

Produktionsfirmaet Mastiff, der står bag TV2's populære danseprogram 'Vild med dans', opfylder ikke deres aftale med brandmyndighederne.

For lige bag ved scenen og under tribunen er de udsendte journalister fra den kulørte presse blevet stuvet sammen, mens de skriver og følger danserne på en storskærm. Men det er i strid med aftalen, fortæller indsatsleder ved Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen.

- Vores vurdering er, at den opstilling ikke vil blive godkendt, og det er i strid med det, vi har aftalt forinden, siger Tim Ole Simonsen til Ekstra Bladet.

Sådan ser det ud, når journalisterne arbejder bad scenen til 'Vild med Dans'. Foto: Mogens Flindt

Brandmyndighederne har ellers godkendt pladsfordelingen, og i september besigtigede de lokalerne. Men på det tidspunkt fremgik det ikke, at der var indrettet arbejdspladser til journalister, ligesom at det ikke fremgår af den ophængte pladsfordelingsplan i studiet.

- Vi godkendte lokalets pladsfordeling, og så er det ejeren af lokalet, der skal sikre, at det bliver overholdt. Da vi bliver opmærksomme på, at der er en anden opstilling, tager vi kontakt til stedet og indskærper, at det skal bringes i orden, siger Tim Ole Simonsen.

Ekstra Bladet, der selv er til stede hver fredag, fik ellers for fire uger siden TV2's underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbechs ord på, at lokalerne var godkendte.

'Brandmyndighederne har godkendt studiet, som det ser ud nu inklusive det område, hvor pressen sidder og arbejder, de timer programmet står på,' skrev den øverste chef for 'Vild med dans'.

TV2: Vi ændrer

Nu har TV2 fundet ud af, at det ikke forholder sig sådan alligevel.

'Som reglerne foreskriver, havde produktionsselskabet Mastiff i forbindelse med etablering af det nye studie Hovedstadens Beredskab ude for at godkende lokalerne. Det blev de. Det var produktionsselskabets opfattelse, at denne godkendelse også gjaldt for det presseområde, som er etableret i nær tilknytning til scenen', lyder det i et skriftligt svar fra TV2, der erkender, at det ikke er tilfældet.

'Imidlertid har det efterfølgende vist sig, at presseområdet ikke var beskrevet i den oprindelige pladsfordelingsplan, som blev godkendt. På den baggrund har TV 2 og Mastiff nu besluttet, at pressens repræsentanter skal flyttes til et andet lokale, der ligger længere væk fra studiet. Det er vigtigt for os at understrege, at pressens tidligere placering ikke på noget tidspunkt har betydet brandfare eller har afskåret nødudgange.'

Afviser snyd

Faktisk var det ikke kun Ekstra Bladet, der undrede sig over arbejdsforholdene på stedet.

- Det ser mærkeligt ud, sagde Christiane Schaumbürg-Muller, da hun så de mange ledninger, der hænger fra loftet, hvor journalisterne arbejder fredag aften til danseshowet.

.

Her ses Christiane Schamburg-Müller inden hun skal på scenen. Foto: Mats Magnusen

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil brandmyndigheden på torsdag tage på et kontrolbesøg for at følge op på situationen. Ekstra Bladet følger sagen.